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Новый депутат Горсовета приступил к обязанностям

Павел Чернышев получил депутатское удостоверение и определился с комиссиями, в которых будет работать.
  • 26/09/2019, 10:10
Автор: Евгения Серёгина
Новый депутат Горсовета приступил к обязанностям
На выбор постоянных комиссий повлияли пожелания избирателей на округе, полученные им в ходе выборной кампании.

В начале сессии горсовета Новосибирска его председатель Дмитрий Асанцев и руководитель муниципального избиркома Тамара Краткая вручили удостоверение и значок заместителю директора ООО «Сады гиганта» Павлу Чернышеву. Напомним, он выиграл довыборы в горсовет по округу №12 в Калининском районе, сменив в горсовете ушедшего из жизни Дмитрия Прибаловца. Избравшись от партии «Единая Россия», Чернышев, как и его предшественник по мандату, вошел в состав данной фракции. Кроме того, депутат уже определился, в составе каких комиссий намерен работать. И сегодня сессия утвердила новые составы двух комиссий на основе заявлений Чернышева.

 Предлагается избрать его в состав комиссий по муниципальной собственности и по научно-производственному развитию и предпринимательству,  сообщил, докладывая по данному вопросу, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов.  Регламентом установлено число членов комиссии по муниципальной собственности  15 человек, по научно-производственному развитию и предпринимательству  9. Есть предложение поддержать.

По словам самого Павла Чернышева, на выбор постоянных комиссий повлияли пожелания избирателей на округе, полученные им в ходе выборной кампании.

 Есть несколько принципиальных моментов, которые были озвучены жителями города,  говорит Чернышев.  Первый — нестационарная торговля, торговля в неустановленных местах. В комиссии по предпринимательству смогу оказать больше влияния в этом направлении. Что касается муниципальной собственности, то есть такая проблема, как содержание муниципальных помещений, находящихся в ненадлежащем состоянии. Я хочу обратить внимание на содержание таких объектов, которые не сданы в аренду, не проданы и пребывают в подвешенном состоянии.

Помимо озвученных вопросов депутат, по его словам, намерен, работая на округе, уделить внимание состоянию центра Калининского района и заняться решением проблем выезда с окраины — микрорайона «Юбилейный».

— Улица Б.Хмельницкого является таким историческим местом,  рассказывает Павел Чернышев.  Все здания построены примерно в одно время  это 40-50 годы. Они уже подошли к концу своего технического и эксплуатационного срока. Большая работа предстоит в плане капитального ремонта. Сейчас ремонтируется лишь малая часть улиц Б.Хмельницкого, Народной, А.Невского. Нужно, чтобы в ближайшее время было отремонтировано максимальное количество домов. Округ включает в себя также часть четвертого микрорайона, так называемый «Юбилейный» жилмассив. Те, кто проживают в пятом и шестом микрорайонах, постоянно там стоят в километровых пробках.

По результатам городской избирательной комиссии, в довыборах по округу №12 приняли участие 6,1 тысячи избирателей (24,6%). Решением горизбиркома от 9 сентября и на основании протокола окружной избирательной комиссии выборы признаны состоявшимися и действительными. За Павла Чернышева проголосовали 1,7 тысячи избирателей (28,4% от числа проголосовавших).

Напомним, что в день выборов правоохранительные органы возбудили административное дело по факту подкупа избирателей в пользу Чернышева. Суд назначил «скупщику» наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей.

Фото с сайта реготделения партии «Единая Россия»

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