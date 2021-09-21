Как распознать мошенника на сайте частных объявлений

При покупке того или иного товара на сайте частных объявлений можно натолкнуться на мошенников. Как выявить жуликов, орудующих на таких порталах, рассказал радио Sputnik глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

— Самый отчетливый сигнал, на который надо обращать внимание, осуществляя онлайн-покупку, – это предложение заплатить за товар или за его доставку не стандартным для этого сайта способом. Когда человек предлагает сэкономить 5-10% в случае оплаты другим способом, в большинстве случаев это, к сожалению, является мошенничеством, — предупредил он.

Злоумышленник с готовностью предложит множество убедительных на первый взгляд аргументов, доказывающих, что оплата якобы «напрямую», а не через ту систему, которую предлагает официальный сервис, будет выгоднее. Не нужно этому верить, подчеркнул Алексей Сизов.

— Мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить. Сайты с этим борются, там следят за контентом, предлагают свои схемы оплаты на оригинальном ресурсе, с которых перенаправить на мошеннический ресурс просто невозможно. Поэтому, если вам предлагают провести платеж на стороннем сервисе, нужно сразу же отказываться от сделки, — посоветовал эксперт.

Кроме того, эксперт напоминает, что нужно быть предельно осторожным при переходе по внешним ссылкам в процессе покупки. Во-первых, необходимо следить за адресом, с которого пришло письмо, поскольку часто мошенники регистрируют похожие почтовые ящики, не имеющие никакого отношения к оригинальному ресурсу. Во-вторых, важно обновлять актуальное антивирусное ПО на всех устройствах.

Ранее в исследовании сервиса мониторинга даркнета DLBI сообщалось, что общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как «Авито», «Юла» и «Авто.ру», с октября 2019 года почти достигла 1,4 млрд рублей, а число группировок злоумышленников превысило 200.