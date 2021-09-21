В России стабилизировались цены на пиломатериалы

Цены на пиломатериалы стабилизировались, их рост был сезонный. Об этом заявили в Минпромторг России со ссылкой на результаты мониторинга потребительских цен в крупнейших DIY-сетях на продукцию лесопромышленного комплекса.

— Сохраняется высокий спрос на продукцию лесопереработки, — цитирует комментарии пресс-службы Минпромторга портал ЕРЗ.РФ, — Увеличение цен на пиломатериалы носило временный сезонный характер, связанный с ростом потребления данной продукции и восстановлением строительного сектора на основных экспортных рынках российских пиломатериалов: в Европе, Японии, Китае, на Ближнем Востоке, простимулированного, в том числе, государственными монетарными программами поддержки.

По данным Минэкономразвития, с 7 по 13 сентября в числе товаров, на которые продолжался рост цен, были обрезные доски, подорожавшие на 0,5% при общей инфляции за этот период на уровне 0,04%.

— При этом по результатам еженедельного анализа цен в крупнейших DIY-сетях на продукцию лесопромышленного комплекса …на протяжении последних 6 недель цена на пиломатериалы в целом стабилизировалась, — констатировали в министерстве.

Между тем за год цены на пиломатериалы выросли в два раза, отмечает правительственная «Российская газета». За последнюю неделю, по данным Росстата, доска обрезная, например, почти не изменилась в цене, а древесностружечные плиты подорожали на 1,5%.

В Ассоциации деревянного домостроения (АДД) отмечали, что ориентированно-стружечные плиты OSB, стоившие до 2,5 тыс. руб. за лист, в августе подешевели до 1,5 тыс. руб., а пиломатериалы — с 37 тыс. руб. до 28 тыс. руб. за кубометр. Но дальнейшего снижения ждать не приходится из-за высокой инфляции, прогнозировали в АДД.