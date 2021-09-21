Новосибирская область не укладывается в планы вакцинации от коронавируса

— По плану мы должны привить от коронавируса 60% взрослого населения или 1,3 млн человек. В такой ситуации у нас будет сформирована иммунная прослойка, чтобы люди не болели и регион был свободен от ковида, от новых волн, — сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Самойлова. — Однако сегодня в среднем в день в области прививаются первым компонентом около 2 тысяч человек. В результате пока вакцинацией первым компонентом охвачены 724 тысячи человек или 54% от плана. Этого мало для формирования иммунной прослойки. Такими темпами мы сможем достичь плановых показателей только к сентябрю 2022 года.

Если брать все взрослое население Новосибирской области, то сейчас прививки от коронавируса поставили 33% жителей. Более активно прививаются городские жители, так как в городах люди болеют чаще. Напомним, чем позже область достигнет иммунитета в популяции, тем позже будут отменены разного рода ограничения.

— По отраслевому разрезу максимальное количество привитых среди медработников — 112%. Здесь мы идем с перевыполнением плана. На втором месте работники образования и соцзащиты — по 90% от плана. Неплохо провакцинированы госслужащие, — перечисляет Самойлова.

— Мы уже месяц назад начали к ней готовиться. Закуплено достаточное количество лекарственных препаратов, доукоплектованы лечебные учреждения, где будут открываться места для ковидных больных, закуплено достаточное количество кислородных концентраторов, — перечисляет Самойлова. — Пока сложно сказать, какой будет четвертая волна. Что мы увидели по третьей: было сложно лечить больных по схеме, принятой во второй волне. То есть вирус мутирует. Привитые люди болеют не так тяжело, как непривитые, поэтому еще раз подчеркиваю: необходимо вакцинироваться, использовать затишье между волнами.

По ее словам, система здравоохранения региона готова к наступлению четвертой волны коронавируса. Сроки ее прихода непонятны, но, судя по статистике центральных регионов России, там уже наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, и в Минздраве не исключают, что следующая волна ковида в Новосибирскую область придет раньше, чем волна гриппа.

Около 5% поставивших первую прививку новосибирцев уже прошли ревакцинацию.

— По последним рекомендациям, повторная вакцинация от коронавируса может быть проведена по истечении 6 месяцев. Она может проводиться любыми препаратами, но, на мой взгляд, в такой ситуации максимально удобно провести прививку «Спутником-Лайт». Этого будет достаточно для поддержания иммунитета, — говорит главный специалист по вакцинопрофилактике Министерства здравоохранения области Татьяна Ивлева. — Но тут есть нюансы, и в каждой ситуации человек должен обсудить их с терапевтом. Могут быть какие-то противопоказания. Могут быть ситуации, когда вакцины «Спутник-Лайт» нет, и тут тоже возможности для выбора не будет.

Кстати, в Минздраве пока не могут дать прогноз о том, каким будет грядущий сезон в плане заболеваемости гриппом. Лада Самойлова напоминает, что в прошлом году случаев гриппа в регионе почти не было. Но в этом году в других странах он начинает появляться, не исключено, что грипп придет в Новосибирскую область параллельно с коронавирусом. По плану в регионе от гриппа необходимо вакцинировать 1,7 млн человек. 227 тысяч уже привиты.

По данным оперативного штаба, на утро 20 сентября в регионе зарегистрированы 61858 случаев коронавируса (+160 за сутки), в том числе у 4957 детей. 49495 пациентов выздоровели (+38 за сутки). Скончались еще 10 пациентов: мужчины в возрасте 54, 66, 67, 82, 86 и 89 лет и женщины в возрасте 55 и 70 лет и две женщины в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2869 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1730 пациентов, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 145 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. Всего в Новосибирской области сделаны 2465375 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 1164 обращения.