Как реактивировать базу перед рассылкой

Зачем проводить реактивацию

Реактивация уже имеющихся подписчиков обходится значительно дешевле и легче, чем привлечение новых. Они уже знакомы с вашим предложением, не нужно налаживать отношения с нуля, хватит ненавязчивого обновления. Просто заинтересуйте их своими письмами. Вот с какими целями это делается:

Повышение репутации отправителя. Это важный критерий, который устанавливается почтовыми службами и влияет на эффективность всех рассылок данного отправителя. Сам он зависит в первую очередь от открываемости писем. Но и это еще не все — из заброшенных почтовых ящиков нередко устраиваются спам-ловушки. Продолжая отправлять туда сообщения, вы рискуете оказаться в списке спамеров и попасть под блокировку. В любом случае проблемы с доставкой будут обеспечены.

Снижение затрат при достижении цели. Отправитель платит за каждый адрес, по которому осуществляется рассылка. Зачем оплачивать отправление на «мертвый» емейл, увеличивая стоимость маркетинговой кампании?

Получение дополнительной прибыли. Примерно 5% неактивных подписчиков возвращаются к общению и становятся покупателями.

Методы реактивации

Описанные выше пункты дают понять: каждый невалидный емейл увеличивает затраты отправителя и одновременно снижает вероятность получения прибыли. Поэтому нужна периодическая проверка существования email. Обычно ее проводят раз в полгода-год. За это время по разным причинам появляется много заброшенных почтовых ящиков. От них нужно чистить свои базы. Есть много хороших инструментов для этого, среди которых советуем обратить свое внимание на Epochta Verifier.

Ниже мы рассмотрим, какие шаги нужны для качественной реактивации.

1. Сегментация подписчиков

Анализируя состояние подписчика, ответьте на следующие вопросы:

Какова активность контакта при нахождении в базе (открытия писем, переходы по ссылкам, другие действия)?

Сколько времени он находится в вашей базе?

Какой срок прошел с последней активности получателя?

После этого нужно разбить все неактивные адреса по схожим критериям.

2. Построение стратегии

На этом этапе мы выбираем метод реактивации подписчиков. Существует два основных варианта:

Карантин — адреса исключаются из списка регулярной рассылки, на них отправляются либо самые эффективные письма, апробированные на основной массе подписчиков, либо дайджесты полезных писем и ссылок. Любое открытие такого сообщения делает получателя вновь активным.

Реактивационная серия — она разрабатывается в зависимости от того, на какой сегмент получателей нацелены письма. Они могут быть следующими: Не открывают письма. Возможно, проблема устранена, и тема перестала интересовать. Но возможен другой вариант, тогда стоит попробовать вернуть интерес: использовать новые крутые темы, улучшить оформление, наполнить креативным содержанием, дать уникальное предложение. Можно предложить пройти опрос, чтобы лучше узнать предпочтения человека и в дальнейшем давать более интересную для него информацию. Не переходят по ссылкам. Значит, не видят ценности, что и нужно показать подписчику. Или поощрить «плюшкой» — предложить бесплатный гайд, мануал, книгу в PDF-формате, скидку и пр. Не заказывает. Предлагайте промокоды, расскажите об ограниченных по времени акциях и скидках. Создайте четко нацеленное на получателя предложение. И об это расскажите уже в теме письма.



3. Тестирование вариантов

Сначала проведите ряд экспериментов на небольшом количестве неактивных адресов. И, только выбрав лучший вариант, применяйте его уже в массовом порядке.

Выводы

Для реактивационных писем хороши следующие варианты:

опросы;

специальные предложения;

полезные рассылки без отношения к бренду.

Если все равно сообщения не открываются, стоит отправить прощальное письмо. Так вы покажете ценность конкретного человека для вас и одновременно дадите ему еще один шанс на поддержку коммуникаций. В любом случае это сработает на сохранение лояльности к бренду.