Ситуацию с левобережной свалкой взял на контроль Следственный комитет РФ

Председатель СК России поручил доложить о возможном нарушении прав граждан одного из районов Новосибирска в связи с неблагоприятной экологической ситуацией, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

В июле 2021 года жители улиц Малыгина и Хилокской, расположенных в левобережной части Новосибирска, жаловались на пожары президенту РФ. В августе того же года первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев проводил встречу с жителями. По итогам встречи органы прокуратуры с привлечением специалистов органов контроля должны были оценить исполнение федерального законодательства при эксплуатации полигона.

Напомним, в правительстве региона и Заксобрании в настоящее время рассматриваются проекты двух новых «мусорных» концессий. Работа идет в авральном режиме. Предыдущая концессия была расторгнута в мае, в середине июня комитет ЖКХ и бюджетный комитет регионального парламента обсудили черновые наброски новой концессии. Официально материалы по двум новым концессиям — строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле — МинЖКХ области внесло в парламент вечером 28 июня. Проекты документов комитет получил днем ранее. 12 июля депутаты снова обсудили проект на комитете по ЖКХ, а 13 июля — на комитете по бюджету. 14 июля он был вынесен на внеочередную сессию.

Комментируя авральный режим работы замгубернатора Сергей Семка пояснял, что одна из причин — практически исчерпанный ресурс полигона «Левобережный».

Ранее редакция сообщала, что решением суда Кировского района Новосибирска МУП «Спецавтохозяйство» обязали определить санитарные зоны для Левобережного и Гусинобродского мусорных полигонов. С соответствующими исковыми требованиями в суд обращалась природоохранная прокуратура и областное управление Роспотребнадзора.