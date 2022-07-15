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Ситуацию с левобережной свалкой взял на контроль Следственный комитет РФ

  • 15/07/2022, 09:24
Автор:
новости Новосибирска
Областной прокуратуре поручено провести проверку обращения жителей.

Председатель СК России поручил доложить о возможном нарушении прав граждан одного из районов Новосибирска в связи с неблагоприятной экологической ситуацией, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

новости Новосибирска

Главе Следственного комитета РФ пожаловались на левобережную свалку

— СМИ сообщили об обращении жителей одного из районов города Новосибирска к руководству СК России с жалобой на мусорный полигон «Левобережный». Горожане написали, что оказались в сложной ситуации из-за того, что живут буквально между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками и что на объектах нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы.  В связи с этим, по мнению заявителей, идет негативное воздействие на природу, — поясняется в сообщении.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

В июле 2021 года жители улиц Малыгина и Хилокской, расположенных в левобережной части Новосибирска, жаловались на пожары президенту РФ.  В августе того же года первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев проводил встречу с жителями. По итогам встречи органы прокуратуры с привлечением специалистов органов контроля должны были оценить исполнение федерального законодательства при эксплуатации полигона.

новости Новосибирска

Мусорные полигоны нужны, но…

Напомним, в правительстве региона и Заксобрании в настоящее время рассматриваются проекты двух новых «мусорных» концессий. Работа идет в авральном режиме. Предыдущая концессия была расторгнута в мае, в середине июня комитет ЖКХ и бюджетный комитет регионального парламента обсудили черновые наброски новой концессии. Официально материалы по двум новым концессиям — строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле — МинЖКХ области внесло в парламент вечером 28 июня. Проекты документов комитет получил днем ранее. 12 июля депутаты снова обсудили проект на комитете по ЖКХ, а 13 июля — на комитете по бюджету. 14 июля он был вынесен на внеочередную сессию.

Комментируя авральный режим работы замгубернатора Сергей Семка пояснял, что одна из причин — практически исчерпанный ресурс полигона «Левобережный».

 

Ранее редакция сообщала, что решением суда Кировского района Новосибирска МУП «Спецавтохозяйство» обязали определить санитарные зоны для Левобережного и Гусинобродского мусорных полигонов.  С соответствующими исковыми требованиями в суд обращалась природоохранная прокуратура и областное управление Роспотребнадзора.

Фото со страницы общественника Михаила Михайлова в соцсети ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора следственный комитет полигон общество


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