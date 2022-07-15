Особенности выдачи микрокредитов: что нужно знать клиентам

Спрос на эти продукты растет благодаря минимальному пакету документов для получения денег, более лояльному отношению к клиентам по сравнению с банками, а также возможности получения средств с плохой кредитной историей. При этом каждая микрофинансовая компания предлагает свои условия кредитования, с которыми стоит ознакомиться заранее.
По своей сути это одинаковые кредитные продукты, только микрозайм выдают в МФО, а потребительский кредит – в банке. Это влияет на общие требования к клиентам и условия выдачи средств:
По сравнению с банками МФО выдают меньшие суммы – при первичном обращении она составляет максимум 10-15 тыс. рублей, при последующих оформлениях сумма увеличивается. Средний срок кредитования – 31 день, а процентная ставка стабильно 1% в день.
Удобство обращения в микрофинансовые компании еще и в том, что деньги выдаются онлайн без непосредственного посещения офиса. Например, существенно сэкономить время и оформить микрокредит, не выходя из дома, можно на сайте credit-xpress.ru. Сервис предлагает воспользоваться подборкой компаний, которые ведут свою деятельность законно и позволяют своим клиентам взять заемные средства с максимальной выгодой:
Онлайн-сервис «Экспресс Кредит» работает круглосуточно и доступен в любом регионе России, поэтому проблем с получением денег в Новосибирске и области не будет.
Фото с сайта Экспресс Кредит
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