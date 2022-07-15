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Особенности выдачи микрокредитов: что нужно знать клиентам

  • 15/07/2022, 01:41
Все больше жителей Новосибирска и Новосибирской области оформляют микрокредиты.

Спрос на эти продукты растет благодаря минимальному пакету документов для получения денег, более лояльному отношению к клиентам по сравнению с банками, а также возможности получения средств с плохой кредитной историей. При этом каждая микрофинансовая компания предлагает свои условия кредитования, с которыми стоит ознакомиться заранее.

Микрозайм или потребительский кредит?

По своей сути это одинаковые кредитные продукты, только микрозайм выдают в МФО, а потребительский кредит – в банке. Это влияет на общие требования к клиентам и условия выдачи средств:

  • банк потребует множество документов, а в МФО достаточно паспортных данных,
  • оформление в банке затягивается на несколько дней, а в МФО деньги поступают на счет максимум через 30 минут,
  • банк работает с официально трудоустроенными клиентами, а микрофинансовые компании готовы помочь людям без официального дохода и трудоустройства.

По сравнению с банками МФО выдают меньшие суммы – при первичном обращении она составляет максимум 10-15 тыс. рублей, при последующих оформлениях сумма увеличивается. Средний срок кредитования – 31 день, а процентная ставка стабильно 1% в день.

Преимущества получения денег через онлайн-сервис

Удобство обращения в микрофинансовые компании еще и в том, что деньги выдаются онлайн без непосредственного посещения офиса. Например, существенно сэкономить время и оформить микрокредит, не выходя из дома, можно на сайте credit-xpress.ru. Сервис предлагает воспользоваться подборкой компаний, которые ведут свою деятельность законно и позволяют своим клиентам взять заемные средства с максимальной выгодой:

  • Заявка заполняется и отправляется онлайн с подтверждением договора (при условии одобрения) через смс-сообщение.
  • Решение по заявке принимается в течение 15-20 минут и примерно через столько же времени деньги приходят на карту или электронный кошелек.
  • Отправить анкету и взять микрозайм может любой гражданин России, имеющий паспорт и выход в интернет.
  • На сайте удобно сравнить предложения и условия кредитования разных компаний и отправить заявку сразу в несколько из них, что увеличит шанс одобрения.

Онлайн-сервис «Экспресс Кредит» работает круглосуточно и доступен в любом регионе России, поэтому проблем с получением денег в Новосибирске и области не будет.

Фото с сайта Экспресс Кредит

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