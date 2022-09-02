Как с помощью электронных замков организовывается СКУД в пансионате

Чтобы поддерживать эти факторы на должном уровне, организовывается надежная система контроля доступа в гостинице или пансионате. В этой статье расскажем вам, как с помощью электронных замков можно организовать эффективную СКУД в своем заведении.

СКУД пансионата на основе электронных замков

Чтобы понимать, почему с помощью обычных электронных замков можно организовать СКУД, давайте разберемся, что она собой представляет. Система контроля и управления доступом — комплекс различного оборудования и программного обеспечения, которое в совокупности должно разграничивать, ограничивать или давать доступ в те или иные зоны или помещения пансионата.

Электронные замки для гостиниц создают единую базу данных, в которой как раз и прописывается информация, касающаяся прав доступа:

Разграничивается доступ для разных категорий граждан — сотрудников, обслуживающего и управляющего персонала.

Ограничивается доступ, например, для гостя он ограничен оплаченными днями, для персонала — необходимыми им для работы помещениями.

Разрешается доступ — с помощью ключ-карточки можно попасть в определенные помещения. Например, клиент может пройти в свой номер, на парковку, пляж, в тренажерный зал или спа и т. д.

Но самое главное — электронные замки помогают контролировать доступ и разрешать какие-то спорные ситуации. Дело в том, что в базе данных отмечается вся информация о том, в какое время и чья именно карточка открывала то или иное помещение. Например, если в номере гостя что-то пропало в период с 14 до 16 часов, можно узнать, кто бывал в помещении в это время, и выяснить потенциального грабителя. Впрочем, при наличии таких замков, как на сайте https://hsu.systems/, персонал и так не будет воровать — слишком рискованно.

А еще к замкам можно установить энергосберегающие карманы, сократится расход электроэнергии в заведении, а также повысится пожаробезопасность: не останутся включенными электроприборы, лампочки.

Думаем, вы уже поняли, что электронные замки — это не только надежные запирающие устройства, но и настоящее спасение для владельцев пансионатов, которые еще не успели организовать эффективную систему контроля доступа в своем заведении.