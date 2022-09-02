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Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Золотой сезон»

  • 02/09/2022, 10:38
Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Золотой сезон», который можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Банк УралсибМинимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – 181 и 367 дней. Процентная ставка – от 5,55 до 7,50% годовых в зависимости от суммы и срока вклада. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада  не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Золотой сезон» можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : вклады банки Банк Уралсиб


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