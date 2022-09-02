Вместе с народом: «Ростелеком» в Новосибирске поддержал «Народную премию НГС»

Лучшие компании 2022 года назвали 25 августа на торжественной церемонии в Новосибирском академическом театре оперы и балета.

«Народная премия НГС» — проект одноименного портала, в рамках которого жители Новосибирска сами предлагают и выбирают лучших представителей бизнеса в 10 номинациях. Отдельно называется «Бизнес года» — победителя в этой категории, в отличие от остальных, выбирает редакция НГС. В этом году «Народную премию» провели телеведущий Андрей Малахов и певица Пелагея.

Награду в номинации «Кофейня и кондитерская года» вместе с народным героем вручил заместитель директора Новосибирского филиала «Ростелекома» Юрий Куприянов. Победителем в этой категории второй год подряд стала семейная кондитерская Biscuit house.

«Как компания, которая работает для людей, мы понимаем, как важно народное признание. Это большая ценность, когда тебе доверяют и выбирают именно твои услуги, несмотря на предложения конкурентов. Чтобы добиться таких высоких результатов, нужно всегда быть в центре событий, предлагать только качественный продукт и самые современные решения», — уточнил Юрий Куприянов, заместитель директора Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Эксперты «Ростелекома» представили гостям церемонии наиболее востребованные цифровые бизнес-решения. Среди них — «Коллтрекинг», «Wi-Fi радар» и «Умные экраны». С помощью «Коллтрекинга» можно анализировать результативность рекламных объявлений и высчитывать наиболее успешные каналы продвижения своих продуктов. «Умные экраны» позволяют создавать собственную видеосеть и показывать рекламные ролики, транслировать развлекательный контент или корпоративное телевидение. Благодаря сервису «Wi-Fi радар» можно собирать MAC-адреса смартфонов пользователей и распространять таргетированную рекламу.

«“Ростелеком” всегда старается на шаг опережать потребности клиентов, чтобы предложить новый сервис как раз тогда, когда он потребуется. Наши разработки удачно вписываются в действующие схемы бизнес-процессов, а их потенциал позволяет индивидуально подстраивать или масштабировать решения для любых предприятий», — сказал Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Узнать подробнее о сервисах и оставить заявку на подключение или консультацию можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.

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