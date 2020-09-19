Как самому почистить диван в домашних условиях от пятен, грязи и разводов

Вы можете сделать смесь для чистки мебели самостоятельно из подручных средств, которые есть в доме у каждого, купить специальный шампунь в магазине или обратиться к профессионалам. Наша компания выполняет химчистку мягкой мебели на дому или с вывозом в цех. Воспользовавшись услугами профессионалов, Вам не придется тратить время на очищение дивана, его сушку, долго подбирать средства и тестировать их. Клинеры пользуются универсальными шампунями и мощным оборудованием, подходящим для тканевой, кожаной мебели.

Как очистить диван от пятен самостоятельно

Перед тем, как отмыть диван, необходимо учесть тип пятна.

Фломастеры и краски можно убрать обычным мыльным раствором или спиртом.

Чай или кофе можно вывести с дивана, воспользовавшись хозяйственным мылом.

Пятно от вина отлично удаляется солью.

Жирные отпечатки можно засыпать крахмалом, содой или солью.

Чернила оттираются жидкостью для снятия лака.

Кровь можно удалить с дивана холодной водой.

Застарелые пятна вывести с мебели крайне сложно. В таком случае, вам лучше обратиться к профессионалам. Благодаря специальным шампуням, химии и мощному оборудованию, из мебели удаляются въевшиеся пятна, повседневная грязь и пыль, шерсть животных, аллергены. Мощный вакуум способен удалить любые загрязнения со всех слоев.

Как избавиться от запаха на диване

Чтобы убрать запах мочи с дивана, не стоит маскировать его освежителями или дезодорантами. Ваша задача — полное уничтожение запаха и удаление пятна. В таком случае, подойдет лимонная кислота, которая помогает убрать кошачий запах мочи с дивана. Она разводится с водой и тщательно втирается в мебель. Также можно воспользоваться содой или тальком. Они рассыпаются по поверхности и собираются через несколько часов.

Но наиболее эффективным методом является химчистка диванов, представленная нашей фирмой. Вам не придется покупать средства в магазине или делать смесь самостоятельно, ведь клинеры используют специальные шампуни. Уже через 2 часа Вы получите полностью чистую мебель, а не местами очищенную, как при самостоятельной работе. На диване не будет пятен, разводов, грязи, пыли и даже аллергенов, которые оседают внутри обивки. После очищения мебель достаточно быстро высыхает, что исключает возникновение плесени и грибка.

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