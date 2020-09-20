В Новосибирске следователя полиции судят за получение взятки

Железнодорожным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении следователя следственного отдела МВД России по Мошковскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По версии следствия, 4 сентября 2020 года на автодороге Р-255 «Сибирь» («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») произошло ДТП. Следователь полиции, в производстве которого находился материал проверки по факту данного происшествия, решил незаконно обогатиться, позвонил одной из участниц ДТП и назначил ей встречу в одном из салонов красоты в центре Новосибирска. Встретившись с женщиной, подозреваемый, в ходе разговора потребовал передать ему 30 тысяч рублей за не привлечение последней к уголовной ответственности по факту ДТП с ее участием, а также за замену ее объяснения, имеющегося в материале проверки, на вновь написанное, с отражением обстоятельств несоответствующих действительности. Кроме того, подозреваемый перечислил женщине наступление надуманных негативных последствий, в случае ее отказа от передачи взятки, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Отмечается, что, полагая о противоправных действиях полицейского, женщина обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Спустя некоторое время при встрече, под контролем оперативников, подозреваемым была получена взятка, после чего последний был задержан.

В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Сегодня следователи СКР выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

— Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы, сроком до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается. — уточнила Анастасия Кулешова.

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