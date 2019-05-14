Как сделать репост в Инстаграме на Андроиде: на свою страницу, к себе в историю

Часто, листая ленту новостей, многие задаются вопросом как сделать репост в Инстаграме на андроиде. Вы заметили интересную красочную публикацию и хотели бы рассказать своим подписчикам, поделиться информацией или просто украсить свой профиль.

Важно знать, что сам Инстаграм не предусматривает такой функции копирования записей, но есть специальные утилиты и способы, которые могут помочь в этом. В этой статье речь пойдет об особенностях и функционале.

Когда вы узнаете обо всех тонкостях и секретах, через какое-то время вы сможете делать репосты за пару минут.

Для репоста в Инстаграме можно использовать два метода:

— Скриншот экрана;

— Специальные приложения.

Все способы имеют свои положительные и негативные стороны. Подробнее рассмотрим ниже.

Скриншот экрана для репоста

Это, так называемая, фотография экрана вашего смартфона. Сейчас на большинстве устройств есть эта функция.

Для создания скриншота экрана необходимо: выбрать нужную публикацию, удачно расположить ее и создать фото экрана с помощью конкретной комбинации кнопок.

Учтите, что данное сочетание клавиш отличается в зависимости от марки и модели телефона. Чтобы узнать, как создать скриншот на вашем устройстве, изучите рекомендации и инструкции для смартфона в интернете.

Специальные приложения

Чтобы воспользоваться этим способом, придется потратить немного больше времени, чем для скриншота экрана. Если вы никуда не спешите, то этот вариант может отлично вам подойти. Сейчас мы представим три программы с необходимым функционалом, и вы сможете подобрать себе наиболее удобную.

Repost for Instagram

Данное приложение абсолютно бесплатное и создано специально для создания репостов в социальной сети Инстаграм. Оно занимает одно из первых мест среди самых популярных утилит с подобным функционалом. Его уже оценили миллионы людей.

Чтобы репостнуть запись при помощи этого приложения, вам необходимо:

Скачать его из Play Market; Открываем приложение и вводим данные для входа в ваш аккаунт Инстаграм; Выбираем запись, которую хотели бы переместить в свой профиль и нажимаем кнопку «репост»; Через несколько секунд данная публикация отобразится на вашей странице и полностью весь текст к ней.

Из недостатков: водяные знаки на фото репоста и надоедливая реклама, благодаря которой приложение является бесплатным. Но есть вариант избавиться от недочетов: приобретите Премиум версию.

InstaRepost

Утилита с богатым функционалом, связывающееся с вашим профилем Инстаграм. Среди дополнительных возможностей этого приложения выделяются:

Понравившимися публикациями можно делиться в мессенджерах (Telegram, WhatsApp и др.);

Репост без водяного знака;

Есть возможность добавить в свой профиль публикацию, которая вам ранее понравилась.

Принцип работы идентичен первому приложению. Оно также полностью бесплатное и скачать его можно в Play Market.

Regrann

Приложение, работающее в фоновом режиме и является бесплатным, как предыдущее. Для репоста не нужно выходить из Инстаграма. Это на порядок удобнее и позволяет не привязывать свой аккаунт к утилите. Потребуется просто скачать и установить дополнение на ваш смартфон.

Чтобы сделать репост:

Выберите нужную публикацию и нажмите «Скопировать ссылку»; Далее приложение само активируется, и вы сможете выбрать любое из предложенных действий (репост можно сделать сразу или настроить отложенную публикацию, сохранить фото или поделиться в других социальных сетях).

Главным преимуществом является указание логина владельца поста. Это совершенно не портит общий вид и не нарушаются авторские права.

Вы можете выбрать любое приложение, какое вам больше понравилось или наиболее удобно в использовании. Но если вы не готовы тратить время на то, чтобы освоить утилиту, воспользуйтесь первым методом.

Теперь вы знакомы с самыми популярными способами и сможете без проблем поделиться понравившейся записью со своими читателями. Репосты также зачастую используют для рекламы или различных конкурсов.

Хотите узнать больше про сервис Инстаграм, читайте на этом сайте https://instagramm.help/