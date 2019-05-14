Как сделать репост в Инстаграме на Андроиде: на свою страницу, к себе в историю

Часто, листая ленту новостей, многие задаются вопросом как сделать репост в Инстаграме на андроиде. Вы заметили интересную красочную публикацию и хотели бы рассказать своим подписчикам, поделиться информацией или просто украсить свой профиль.
Важно знать, что сам Инстаграм не предусматривает такой функции копирования записей, но есть специальные утилиты и способы, которые могут помочь в этом. В этой статье речь пойдет об особенностях и функционале.
Когда вы узнаете обо всех тонкостях и секретах, через какое-то время вы сможете делать репосты за пару минут.
Для репоста в Инстаграме можно использовать два метода:
— Скриншот экрана;
— Специальные приложения.
Все способы имеют свои положительные и негативные стороны. Подробнее рассмотрим ниже.
Это, так называемая, фотография экрана вашего смартфона. Сейчас на большинстве устройств есть эта функция.
Для создания скриншота экрана необходимо: выбрать нужную публикацию, удачно расположить ее и создать фото экрана с помощью конкретной комбинации кнопок.
Учтите, что данное сочетание клавиш отличается в зависимости от марки и модели телефона. Чтобы узнать, как создать скриншот на вашем устройстве, изучите рекомендации и инструкции для смартфона в интернете.
Чтобы воспользоваться этим способом, придется потратить немного больше времени, чем для скриншота экрана. Если вы никуда не спешите, то этот вариант может отлично вам подойти. Сейчас мы представим три программы с необходимым функционалом, и вы сможете подобрать себе наиболее удобную.
Данное приложение абсолютно бесплатное и создано специально для создания репостов в социальной сети Инстаграм. Оно занимает одно из первых мест среди самых популярных утилит с подобным функционалом. Его уже оценили миллионы людей.
Чтобы репостнуть запись при помощи этого приложения, вам необходимо:
Из недостатков: водяные знаки на фото репоста и надоедливая реклама, благодаря которой приложение является бесплатным. Но есть вариант избавиться от недочетов: приобретите Премиум версию.
Утилита с богатым функционалом, связывающееся с вашим профилем Инстаграм. Среди дополнительных возможностей этого приложения выделяются:
Принцип работы идентичен первому приложению. Оно также полностью бесплатное и скачать его можно в Play Market.
Приложение, работающее в фоновом режиме и является бесплатным, как предыдущее. Для репоста не нужно выходить из Инстаграма. Это на порядок удобнее и позволяет не привязывать свой аккаунт к утилите. Потребуется просто скачать и установить дополнение на ваш смартфон.
Главным преимуществом является указание логина владельца поста. Это совершенно не портит общий вид и не нарушаются авторские права.
Вы можете выбрать любое приложение, какое вам больше понравилось или наиболее удобно в использовании. Но если вы не готовы тратить время на то, чтобы освоить утилиту, воспользуйтесь первым методом.
Теперь вы знакомы с самыми популярными способами и сможете без проблем поделиться понравившейся записью со своими читателями. Репосты также зачастую используют для рекламы или различных конкурсов.
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