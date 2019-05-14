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Инвестор начнет строить поликлиники в 2020 году

Губернатор прокомментировал ход реализации проектов, которые регион реализует совместно с ГК «ВИС».
  • 14/05/2019, 15:19
Автор: Юлия Данилова
Инвестор начнет строить поликлиники в 2020 году

— По проекту строительства семи поликлиник сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Эта работа должна быть завершена в конце 2019 года. На объекты инвестор будет поэтапно выходить в 2020-2021 годах, — пояснил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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Что касается второго крупного проекта с участием ГК «ВИС» — строительства четвертого моста через Обь, — то он, по словам губернатора, находится в стадии подготовки площадки: вынос сетей, шумозащита в зоне будущей магистрали.

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— Как вы знаете, я останавливал конкурсные процедуры по этим работам в связи с информацией КСП Новосибирской области о завышении стоимости материалов. Коллеги еще раз пересмотрели расценки и готовят конкурсные процедуры на новых условиях, —добавил Травников.

Напомним, завтра пройдет очередное заседание суда https://infopro54.ru/news/sud-po-musornoj-koncessii-projdet-na-sleduyushhej-nedele/ по третьему проекту, который ГК «ВИС» реализует в Новосибирской области — реализации концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных полигонов.

В апреле ГК «ВИС» совместно с ОРКК вышли на мэрию Новосибирска с предложением о трамвайной концессии.  https://infopro54.ru/news/gk-vis-i-orkk-predlagayut-sovmestno-razvivat-novosibirskij-tramvaj/

Фото: с сайта vis-group.ru

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