Как сэкономить электричество?

Разработанные выпускниками НГТУ НЭТИ устройства – нормализаторы переменного напряжения, которые позволяют сократить потребление электроэнергии, протестируют на базе одной из школ города Новосибирска, сообщили в пресс-службе университета. Новосибирские инженеры модернизировали устройство для его использования с теплоснабжающим оборудованием, создав новый интеллектуальный блок.

Отмечается, что устройство новосибирских специалистов не имеет отдалённых аналогов в мире.

— Главной функцией нормализатора переменного напряжения — является защита подключенных к нему потребителей электроэнергии (здания и сооружения, жилые дома, промышленные и социальные объекты) от негативных последствий, возникающих в результате отклонений параметров электрической сети от норм, регламентированных мировыми стандартами, — рассказали в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

В сравнении со стандартными стабилизаторами электроэнергии нормализатор новосибирских инженеров позволяет не только сократить затраты на электроэнергию в среднем на 10-20%, но и увеличить коэффициент полезного действия (КПД, который показывает эффективность системы и отношение полезной мощности к всей затраченной мощности) с 95,0% до 99,7% по сравнению со стабилизаторами.

Сейчас учёные дополнили устройство интеллектуальным блоком, который позволяет проводить сбор и обработку дополнительных данных. Это необходимо для того, чтобы усовершенствовать процесс управления потреблением тепловой энергии. Первый эксперимент усовершенственного нормализатора с интеллектуальной системой пройдёт в школе № 115 города Новосибирска. Эксперимент продлится до весны. Параллельно аналогичные тестовые испытания планируются в области газоснабжения, водоотведения и других систем жизнеобеспечения предприятий и объектов.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ