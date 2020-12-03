За девять месяцев в Сибири выявлено 812 фальшивых банкнот

С января по сентябрь 2020 года в банковском секторе Сибирского федерального округа выявили 812 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

— Значительнее всего — в 3,7 раза – сократилось количество выявленных фальшивых купюр номиналом 1 000 рублей: с 476 до 129 шт. При этом основную долю — почти 77% — составили поддельные банкноты 5 000 рублей. Но и их количество сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: с 784 до 627 штук, — говорят специалисты.

Отмечается, что среди регионов СФО больше всего подделок выявлено специалистами банков Новосибирской, Омской и Иркутской областей. Меньше всего — в национальных республиках округа.

— Динамика выявления поддельных банкнот Банка России в банках регионов Сибири разнится. Так, в Кемеровской области обнаружили в 2,8 раза меньше фальшивых купюр, в Новосибирской области — в 2,1 раза, в Алтайском крае — в 1,7 раза. В Иркутской области, в республиках Алтай и Хакасия фальшивых купюр было выявлено больше, чем годом ранее. В Республике Тыва количество поддельных банкнот осталось на уровне прошлого года, — уточняют в Сибирском ГУ Банка России.

За 9 месяцев 2020 года в банках Сибири 45 денежных знаков иностранных государств были признаны поддельными. Из них: 31 банкнота 100 долларов США, 10 купюр в 100 китайских юаней, три фальшивых банкноты 50 долларов США и одна банкнота номиналом 100 евро. В аналогичном периоде прошлого года таких подделок было выявлено 43 шт.

— Фальшивые деньги попадают в банки чаще всего с выручкой бизнеса. То есть из магазинов, кафе, автозаправок и других точек. Для предпринимателей это прямые убытки — фальшивые деньги не меняют на настоящие. Для того, чтобы кассиры могли повысить свою квалификацию и самостоятельно отличать настоящие деньги от фальшивых, Банк России предлагает пройти бесплатное обучение по определению подлинности и платёжеспособности денежных знаков. Обучение проходит дистанционно. После окончания курса предполагается онлайн-тестирование, — отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny