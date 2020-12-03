Сон, секс, движение…

Однажды мы просыпаемся и понимаем: силы на исходе, с этим что-то надо делать. Но всегда ли это является сигналом, что нужно срочно бежать к врачу? Давайте прежде рассмотрим, как можно изменить свой образ жизни, чтобы вернулись силы и энергия.

Полноценный сон

Во время сна тело отдыхает, а мозг избавляется от накопленных токсинов. Без 7-8 часов полноценного сна в сутки организм не сможет полностью восстанавливаться. Чтобы быть психически и физически здоровым, шаг за шагом доведите продолжительность сна до оптимальных значений.

Регулярный секс

Секс помогает снять стресс, расслабиться. Для многих, в первую очередь для мужчин, это отличное снотворное. Регулярная близость с партнером стимулирует выработку гормонов, благотворно влияющих на здоровье и улучшающих самочувствие.

Осознанный подход к питанию

Важно разобраться, что вы едите и какую пользу получает организм. Здоровое отношение к еде способствует формированию полезных пищевых привычек. Правильное питание — залог хорошего самочувствия и позитивного настроения, барьер против стресса, возможность избавиться от лишнего веса.

Минимум кофеина

Стимулирующее действие кофеина кратковременно. Издерганной нервной системе чашка кофе вместо заряда бодрости просто добавит стресса. Если вы чувствуете сильное беспокойство, нервничаете на фоне упадка сил, то лучше использовать иные методы воздействия на организм. Медитация или физические упражнения помогут перезагрузиться и наполниться энергией.

Активное движение

Чтобы в течение всего дня дела спорились и внимание не рассеивалось, начните утро с зарядки. Заданный ритм сохранится до самого вечера. Если есть возможность, включите в распорядок дня прогулку на свежем воздухе в бодром темпе.

Отдых в тишине

Медитация — отличный способ борьбы со стрессом. Ежедневные упражнения помогают снять напряжение и наладить сон, укрепить здоровье. Научившись расслабляться и тратя считанные минуты на медитацию в тишине, вы почувствуете вкус к жизни, ощутите радость бытия.

Уход за кожей

Сама процедура ухода за кожей помогает расслабиться и сосредоточиться на себе, отодвинув в сторону текущие дела. Уделяйте своей коже внимание утром и вечером, выбирайте по-настоящему полезные для организма уходовые средства. Кожа, сияющая здоровьем, повышает жизненный тонус.

Подарки для души

Большинство достижений подпитывают наше эго. Но важно дарить себе маленькие радости, согревающие душу. Купите себе обновку, о которой давно мечтали, проведите выходной за чтением захватывающей книги или просмотром любимых фильмов.

Опора на интуицию

Телесные ощущения могут многое подсказать — подсознание реагирует на обстоятельства раньше, чем сознание успевает переработать информацию. Прислушивайтесь к своей интуиции перед принятием важных решений. Нежелание браться за интересную работу нередко продиктовано банальной усталостью, отсутствием ресурсов организма.

Новый опыт и ощущения

Важно разнообразить привычные будни, это открывает разум для новых способов восприятия действительности и мышления. Хотя бы раз в неделю делайте что-то новое для себя. Можно пойти на работу по иному маршруту или купить новый сорт мороженого, сходить на мастер-класс по гончарному искусству или изготовлению украшений для тортов.

Комфортное окружение

Постоянный контакт с токсичными людьми лишает сил и разрушает человека. Важно внимательно относиться к кругу своего общения.

Новые знания

Чтобы до самой глубокой старости сохранять ясность мысли, надо не переставать учиться, обогащаться новыми знаниями. Сам процесс их получения делает жизнь более наполненной и дарит ощущение счастья.

Личный дневник

Излагая на бумаге впечатления и рассуждения, легче разобраться в своих мыслях и чувствах. Кроме того, личный дневник помогает развить творческие способности, повысить уверенность в своих силах, вдохновиться на достижение новых целей.

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