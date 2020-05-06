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«Выживание- контрпродуктивно! Возрождение — продуктивно!»

Состоялось онлайн заседание Клуба Директоров на тему: «Как мыслить и действовать в ситуациях хаоса и неопределенности? Советы бывалых».
  • 06/05/2020, 13:55
Клуб

30 апреля 2020 состоялось онлайн заседание Клуба Директоров №35 на тему: «Как мыслить и действовать в ситуациях хаоса и неопределенности? Советы бывалых». Это было первое заседание клуба в формате онлайн, сообщили в Клубе Директоров.

Начала встречу спикер Березина Марина, руководитель и собственник компании «Форклифт» — дилера легендарного японского бренда komatsusib.ru.

Марина дала метафору кризиса: кризис подобен серфингу. Провела параллель прохождения кризиса в бизнесе с процессом серфинга, который состоит из трех этапов:

  1. Прохождение первой волны, чтобы она не вернула тебя на берег. Это равно стартапу в бизнесе.
  2. Серфер лежит/сидит на доске и ждет свою волну. Похоже на отлаженный бизнес в понятных условиях в обычное время, когда мы вяло принимаем решения и слабо модернизируем бизнес.
  3. Когда приходит волна, необходимы совершенно другие навыки, нежели те, которыми пользовался серфер на «спокойной воде». И важно ответить себе на вопрос: «Ты хочешь обуздать волну или вернуться на берег?». В бизнесе – это прохождение кризиса, который может тебя подбросить на качественно другой уровень или выбросить на берег.

Основной тезис выступления Марины в том, что лучший способ справляться с новыми обстоятельствами – это модернизировать и действовать; пробовать все, даже если это кажется абсурдным в текущей ситуации. Спикер считает, что источником мотивации для собственника и руководителя является сам кризис, риск и та, волна, которую вызывает кризис. Она рассказала, как их компания встраивается в изменившиеся условия рынка и создает новые алгоритмы взаимодействия с клиентами, например, более индивидуальный подход. Привела конкретные примеры модернизации в их компании: аренда техники вместо продажи, коммерческое предложение в формате оперативного видео, снятого под актуальные задачи клиента, перевод операторов спец. техники в онлайн-обучение, замена ремонта на доставку запчастей и консультацию специалиста и т.д.

Следующий спикер Самоукина Наталья (г.Москва), руководитель и владелец компании «Школа тренинга Натальи Самоукиной», кандидат психологических наук, доцент, ввела в нашу тему новый термин «Адаптивный интеллект руководителя» и сразу перечислила его четыре составляющие:

  1. Опора — это ценности человека, такие как: позитивное восприятие изменений; смысл происходящего (например, развития); вера, надежда в то, что будет лучше, и компания станет лучше.
  2. Энергия (мотивация, подогрев). Умение оценивать и регулировать свое эмоциональное состояние, удерживать его на оптимальном уровне 5-7 баллов по 10-ти бальной шкале субъективного восприятия себя.
  3. Интеллектуальные навыки: отказ от старого, обнуление, умение отречься от старых механизмов принятия решения; улавливание сигналов интуиции; дивергентное мышление, много решений по одной проблеме, в формате мозговая атака; мышление в рамках «а что, если…», развитое чувство риска.
  4. Питание. Где брать энергию? Чем питаться? Ответ: очень важные составляющие источника для жизни – это общение, через коммуникации получать новые идеи, сигналы, в контексте взаимодействий с другими ощущать зародыш новой идеи. А также: ЗОЖ, медитация, зарядка.

Спикер Белгороков Александр, (г. Москва) основатель и владелец Belgorokov BusinessSchool, совладелец консалтинговой компании «ADCONCULT» зажигательно и оптимистично выступил. Его тезисы таковы:

  • Выживание- контрпродуктивно! Возрождение — продуктивно!

Как только наш мозг начинает думать о выживании, все мысли «скукоживаются» решений становится мало, а ограничений много. Поэтому, думайте в аспекте «возрождение».

  • Задайте вопросы: «Что я могу сделать для моих клиентов просто так? Как мы можем быть им максимально полезными?» Ответить на них надо с группой товарищей, которым вы доверяете, не с целью пополнить воронку продаж, а просто так. Примером этого может быть фильм «Гранд-отель Будапешт». Здесь важно проявлять эмпатию, доверие и благодарность нашим клиентам, чтобы по правилу транзитивности эта эмпатия и доверие вернулись к нам.

Дель Вячеслав, к.э.н., совладелец, исполнительный директор «Visotsky Consulting Новосибирск», оттолкнулся в обсуждаемой теме от метафоры шторма, как неорганизованной стихии, в которой надо быстро принимать волевые решения.  И чтобы использовать эту стихию во благо, необходимо:

  1. Знать, как поставить паруса, чтобы ветер дул в них
  2. Определить места, где зашвартоваться, т.е. передохнуть, набраться сил
  3. Посмотреть на команду, кто единомышленник, а кто нет.

На вопрос, где найти внутренние ресурсы и самомотивацию в ситуации неопределенности, Вячеслав однозначно отвечает, что найти ресурсы можно в цели, которая вас вдохновляет. Если цель не вдохновляет, то необходимо пересмотреть ее или переформулировать.

В финале своего выступления Вячеслав предложил схему трех сценариев возможного развития событий при разработке плана достижения цели. Отметил, что если раньше был хорош девиз: «хороший «копер» лучше плохого «изобретера», то сегодня он не работает, необходимо изобретать новое.

Спикер перечислил перспективные именно сейчас, с его точки зрения, бизнес-направления: продукты, строительство, промышленность, сельское хозяйство и медицина. И посоветовал узнать больше про нынешний кризис, почитав про НЭП в России и великую депрессию в Америке. Также Вячеслав ввел еще одну метафору «пиратское время», в которое надо пробовать то, о чем вы не задумывались раньше, и искать условия, которые, не нарушая правил и законов, позволяют зарабатывать деньги и развивать бизнес.

Эксперт Степаненко Андрей, генеральный директор компании «Гормашэкспорт» рассказал, что для его бизнеса ситуация с экономикой сегодня не новое состояние, компания живет в постоянных кризисах. Сегодняшние реалии таковы, что часть персонала на удаленке, нет возможности выехать непосредственно к заказчику и это неудобно, но! Важно оценить свой потенциал: финансы, интеллектуальный задел, кадровые ресурсы. Необходимо проанализировать риски, которые несут не только заказчики, но и подрядчики и партнеры. Чтобы избежать ситуации, когда заработали миллион, а потерь при этом на миллиард.  Потому что в диком желании заработать и продать вытоптали все вокруг и последствия ликвидировать очень трудно. Андрей желает собственникам быть спокойными, уравновешенными и четко оценивать свои силы и ресурсы.

Экперт Сухих Степан, стартап директор, консультант по бережливому производству и оптимизации затрат предприятия, говорил про то, что наша страна пережила не один кризис и не одну ситуацию экономических изменений.

Как же быть руководителю при принятии решений в таких очередных непростых условиях? Необходимо переформатировать команды, понять, какие люди сейчас более востребованы, а раньше были не задействованы; прислушаться к их идеям, понять их внутреннюю мотивацию и организовать взаимодействие между сотрудниками, как в очном, так и в онлайн-формате.

Эксперт порекомендовал директорам «метод малых шагов». Этот метод восстанавливает психическое равновесие, приводит к более ясному видению будущего, а взаимодействие с людьми поможет выработать новую идею для дальнейшего движения и новых направлений бизнеса, так как сейчас нет эталонов и образцов для подражания.

Александров Евгений, к.м.н., врач-психотерапевт, психолог, основатель эклектической краткосрочной психотерапии выслушал всех спикеров, экспертов и обозначил своё резюме.  В кризисной ситуации актуальна теория Дарвина: кто приспособился – тот и выжил. Необходимо развивать адаптивные механизмы. Стресс неопределенности самый мощный. И природа дала 2 механизма его пережить:

  1. «Бей/беги» и 2. «Замри/умри».

Для кого-то более привычен первый механизм. Эти люди начинают активно искать варианты, адаптировать свои бизнесы под текущую ситуацию. Но есть и те, которые «замирают».  Призывая к активности, не надо забывать, что второй механизм, который более древний и дает возможность на какое-то время стать «невидимым». Но важно, накопив силы, все-таки в какой-то момент начать «бить и бежать!

Дискуссия на тему управления в хаосе и неопределенности длилась 2 часа 30 минут! В конце заседания состоялся традиционный розыгрыш от партнеров Клуба Директоров в онлайн-режиме.

Следующее заседание состоится также в онлайн формате 28 мая 2020 года. Тематика заседания финансовая.

Фото предоставлено Клубом Директоров

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