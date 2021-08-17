Как собрать ребенка в школу и сэкономить 10%

Оплачивайте любые товары в магазинах или онлайн картой «Мир» и возвращайте до 1 000 рублей.

Условия акция просты:

Если у вас нет карты «Мир», ее можно оформить в Банке «Левобережный» (ПАО). Это быстро и бесплатно. Цифровая карта оформляется моментально в мобильном приложении BL-online. Получить пластиковую карту можно в течение 2 недель после ее заказа в приложении, на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка. Зарегистрируйте карту «Мир» на ru Оплачивайте ей покупки в магазинах, на сайте или в мобильном приложении «Детский мир» с 9 августа по 9 сентября 2021 г. Получайте кешбэк 10% за любые покупки, кроме подарочных сертификатов

За весь период акции на одну карту возвращается до 1 000 рублей. То есть максимальный кешбэк можно получить за оплату товаров на 10 000 рублей. Так вы сможете собрать детей в школу на единовременную выплату от государства и еще вернуть 1 000 рублей за каждые потраченные 10 000 рублей.

Дополнительно у всех желающих есть возможность выиграть один из 3 000 денежных призов в квесте «Сокровища детского мира». Чтобы испытать удачу:

ищите на полках магазинов «Детский мир» рекламные материалы с изображением сундука;

сканируйте QR-код и переходите на страницу акции;

открывайте сундуки и участвуйте в розыгрыше призов.

Главный приз – 100 000 рублей. Выиграть можно, даже не совершая покупок. Розыгрыш проходит с 9 августа по 9 сентября 2021 г. Условия акций читайте на сайте платежной системы «Мир».