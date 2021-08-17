Как собрать ребенка в школу и сэкономить 10%

Оплачивайте любые товары в магазинах или онлайн картой «Мир» и возвращайте до 1 000 рублей.
Условия акция просты:
За весь период акции на одну карту возвращается до 1 000 рублей. То есть максимальный кешбэк можно получить за оплату товаров на 10 000 рублей. Так вы сможете собрать детей в школу на единовременную выплату от государства и еще вернуть 1 000 рублей за каждые потраченные 10 000 рублей.
Дополнительно у всех желающих есть возможность выиграть один из 3 000 денежных призов в квесте «Сокровища детского мира». Чтобы испытать удачу:
Главный приз – 100 000 рублей. Выиграть можно, даже не совершая покупок. Розыгрыш проходит с 9 августа по 9 сентября 2021 г. Условия акций читайте на сайте платежной системы «Мир».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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