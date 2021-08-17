Рекламодателям

Зачем успешным женщинам VIP-club?

  • 17/08/2021, 17:34
Новости Новосибирска
Очередная встреча членов Клуба получилась мощной, эмоциональной и драйвовой — это отметили многие гости.

В чем основной секрет? В том, что его нет. Основу создает открытость к общению каждого участника Клуба, искреннее желание делиться знаниями, деловыми контактами, яркими эмоциями, даря друг другу не только бесценный опыт, но и частичку своего сердца. Когда такие люди объединяются в единое целое, тогда и случается уникальное единение интересов и духа.

Эмоциональный фон в самом начале встречи отлично подогрели мини-презентации каждого присутствующего члена Клуба или гостя. Всем хватило и сочных эпитетов, и четких характеристик о возможностях персоналий.

Отличным примером клубного единства стал видеосюжет, снятый Кириллом Новопашиным (кинокомпания «Акростих») и рассказывающий о Клубе устами его участников.

Владимир Литвинов (ГК SKY GROUP), Надежда Филиппова (салон NaDIn), Павел Яровой (Коллегия адвокатов Новосибирской области «Форум Сибирь») ответили на главный вопрос: чем для них является VIP-club и почему они именно здесь? Интервью получились настолько искренними и чувственными, что вызвали бурные аплодисменты.

Эта встреча членов Клуба была ознаменована тем, что чествовали деловых женщин. Их истории успеха особенно удивляют, вдохновляют и мотивируют изменить мир к лучшему.

Представляя рекомендателей — Наталью и Анастасию Зубаревых (да, тех самых Зубаревых, владеющих одними из лучших стоматологических клиник Новосибирска) — Алексей Потапов, президент объединения VIP-club, заметил:

Наталья Зубарева в Клубе более 20 лет, она известный врач, признанный эксперт стоматологии со стажем более 30 лет, поэтому рекомендации от Натальи Николаевны и Анастасии для нас особенно ценны.

Кульминационным моментом было представление и выход главных «королев» этого вечера, именно так можно было их представить, настолько каждая из них была прекрасна, остроумна и успешна, что с легкостью могла бы выиграть любой конкурс!

Первый выход в «клубный свет» под аплодисменты — Елены Рожанской. Если просто сказать, что Елена — руководитель федерального проекта «Опора-Созидание» или вице-президент региональной общественной организации «Соломинка» — это будет правдой, но не даст вам представления об уникальности личности.

На самом деле она — именно та самая настоящая женщина, которая может все, и для нее не существует нерешаемых задач, она не ищет легких путей. Чем сложнее у нее ситуация, тем интереснее жизнь! Она бросает вызов всему: страхам, болезням, унынию, обреченности, всему темному, что мешает ярко жить и дарить радость людям.

Ее круг общения — исполинский! Это десятки тысяч людей, мечтающих о помощи, жаждущие счастья и душевного тепла, и она делится частичкой своей души с каждым, ничего не ожидая взамен. За это вселенная дает ей все больше и больше сил и возможностей, необходимых для помощи людям! Начав трудиться с 15 лет, Елена Рожанская реализовала сотни проектов, конкурсов, встреч, мероприятий.

После яркой истории Елены приходит важная мысль: чтобы добиться многого, настройтесь на то, что учиться придется всю жизнь. Любая встреча с кем угодно, будь то ваш коллега, наставник, бизнес-партнер или случайный знакомый, всегда будет для вас значимой. Потому что каждый из них чему-то вас учит: жизни, человечности, работе, и пока вы держите глаза открытыми и учитесь, каждое взаимодействие значимо.

Так, Елена Рожанская (@elenarodu) поделилась своими эмоциями и впечатлениями о вступлении в объединение VIP-club на своей страничке в Instagram:

—…Здесь люди, которых я ни разу не встречала на мероприятиях города, но часто вижу в сводке новостей, ТВ и радио. У них нет чата/группы в WhatsApp, инсты клуба, дабы не отвлекали на спам. Но общение происходит легко и непринужденно на встречах. Все открыты к предложениям о сотрудничестве, помогают разобраться с твоим вопросом и вовлекаются, если ты молод и растерян (я за час нахождения среди них нашла выход из бизнес-тупика, который не могла разрулить уже 2 месяца), а они компетентны, терпеливы, доброжелательны. Мне не привыкать выступать на публике, но когда выходят твои поручители и говорят другим членам, почему они хотят видеть именно тебя среди членов клуба, и это люди с репутаций и почетом, то теряешься… Очередное преодоление. Очередное «благодарю»! Я знаю, что быть Женщиной в бизнесе, с активной социальной позицией, без протеже — это сложно! Но! Делай, если хочешь и не можешь не делать! Делай! Именно в тот момент, когда кажется, что уже нет сил, открывается второе дыхание.

Не сбавляя эмоционального градуса встречи, Алексей и Елена Потаповы, создатели объединения VIPclub, представили нового члена Клуба — Марину Куликову, основателя дальневосточной сети магазинов Fixmarket в трех городах (Владивосток, Находка, Артем), тем самым расширив границы Клуба от Новосибирска до Владивостока.

У Марины Владимировны настолько славный путь, потребовавший от нее такой силы воли, таких реакции и таких решений, что не каждый мужчина справился бы.

В арсенале Марины Куликовой — успешная работа в сфере интеллектуальной собственности и таможенного оформления грузов из Китая, большой юридический опыт в собственной компании «Межрегиональное Правовое Агентство Партнер». Являясь таможенным брокером, она занимается оптовыми поставками из Китая от производителей — для тех, кто не знает, как выгодно работать с Поднебесной. Что может быть сложней, чем каждодневное преодоление препятствий? Кто работал с Китаем, тот знает, как это сложно и трудозатратно.

«Отличный специалист в нескольких направлениях, честный и понимающий бизнес-партнер, всегда готовый прийти на помощь, прекрасная мама, подруга и красивая умная женщина» — после такой рекомендации от Анастасии Зубаревой в адрес Марины Куликовой зал готов был аплодировать стоя!

Вручив новым участникам объединения VIP-club символы Клуба, Алексей Потапов продолжил славную традицию — дарить всем новичкам подарки. Чтобы еще сильнее усилить атмосферу счастья, красоты и радости, Алексей пригласил семью ВоробецСергея и Ирину.

Семья Воробец — образец уникальной, прочной семьи, когда узы брака формируют ту самую неуязвимость для дела всей жизни, которое у них процветает уже много лет — «Кондитерская семьи Воробец». Сергей — шеф-кондитер, основатель собственной уникальной кондитерской, в которой он создает уникальные шедевры, принципиально используя только натуральные продукты. Свое вдохновение он черпает, организуя и проводя торжества и праздники.

Его очаровательная супруга Ирина — деловой партнер и один из лучших экспертов по управлению персоналом. Вручая эксклюзивные фирменные торты, совершенные и утонченные в своем исполнении, Ирина Воробец отметила:

— На таких встречах с единомышленниками, как сегодня, всегда приятно дарить радость и эмоции, знакомиться с новыми людьми, узнавать много нового и дарить подарки. С огромным удовольствием поздравляем Елену и Марину с вступлением в наш Клуб!

О следующем подарке можно говорить бесконечно. Он черный как ночь, благоухающий чудным ароматом, у него миллионы поклонников по всему миру. Да, это Его Величество кофе от компании «Кофе радости» — огромные пакеты с кофе свежайшей обжарки из рук очаровательной Марии Громовой.

Вручив подарки, Мария поделилась со всеми хорошей новостью от компании:

— То, что наша компания «Кофе радости» производит кофе свежей обжарки — вы все уже знаете! Но недавно мы открыли еще одно производство — косметическое и теперь производим великолепные натуральные скрабы на кофейной основе и твердые шампуни. Сегодня мы подарим их всем! Кроме этого, мы с вами попробуем кофе, заваренный альтернативным способом — в пуровере! Приглашаю всех на дегустацию!

В VIP-club всегда так — умеют удивлять. Начиналось с одного подарка, а в результате и кофе, и новинки получили в подарок все присутствующие!

Феерию подарков завершила Наталья Зубарева, вручив подарочные сертификаты «Белоснежная улыбка» новым членам клуба и пожелав всем здоровья!

Деятельность объединения VIP-club — это не только проведение мероприятий различного формата, но и регулярные мониторинги и исследования, которые помогают узнавать тенденции на различных рынках. Особенностью последних лет в вопросах долгосрочных инвестиций, в том числе и в связи с уходом в «цифру», стала мотивация инвестировать в фондовый рынок. Опросив членов Клуба, пришли к выводу, что в 2021 году это самое безопасное и эффективное инвестиционное вложение. Убедиться в этом можно на практике — пригласили эксперта, чтобы все могли задать даже самые каверзные вопросы и тут же получить ответы.

Несложно догадаться, что в Клубе такой эксперт тоже есть — это Регина Дзикавичуте, признанный специалист в области фондовых рынков и банковских услуг с 20-летним опытом, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Новосибирске. Регина каждый день работает в этой сфере, управляя инвестиционными активами своих клиентов, и знает все о рынке ценных бумаг со времен основания биржи в Новосибирске.

Регина очень откровенно поделилась уникальными лайфхаками, виртуозно и доходчиво приоткрыв секреты сложного мира финансов. Где можно максимально заработать и куда ни в коем случае нельзя инвестировать, как бы заманчиво это не выглядело. Показала пути развития системы инвестиционных отношений и сделала главный фокус на социальном взаимодействии инвесторов с брокером как одном из базовых принципов финансового успеха и психологического здоровья инвестора. В управлении финансами мелочей не бывает — важно все.

Блестяще справившись с ответами на вопросы, Регина преподнесла всем приятный сюрприз — были разыграны несколько акций известных мировых компаний, которые тут же отдали за правильные ответы.

Чтобы закрепить градус положительных эмоций встречи, все дружно отправились на дегустацию кофе с многообещающим названием «Кофе радости»!

Формат встречи получился очень насыщенным, напоминающим тот самый ароматный кофе, когда каждый глоток дает не только полноту ощущений, но и стойкое послевкусие тепла и радости.

Чтобы изменить этот мир к лучшему, не нужна магия — в объединении VIP-сlub уже есть все, что нужно для этого: знания, опыт, единомышленники и истории успеха, которые доказали, что это возможно!

*Объединение VIP-club благодарит за помощь в организации мероприятия ресторан «МЕД» и лично Ирину Викторовну Мирошникову.

Удобный зал ресторана «МЕД» для мероприятий любого формата удачно вписался в клубную концепцию. Здесь много света, пространства, можно легко расположиться с любой дегустацией или презентацией, отметили все участники объединения VIP-club.

Общественное объединение VIP-сlub сегодня связывает более 500 компаний и известных персон мегаполиса — сообщество профессионалов большинства сфер бизнеса, представителей власти, научных кругов, культуры, спорта, общественных деятелей. Встречи членов Клуба проходят уже более 25 лет, вызывая все больший интерес, так как новые участники присоединяются к Клубу по рекомендации. По рекомендации можно не только вступить в Клуб, но и найти делового партнера или эксперта, который поможет в сложной ситуации. Рекомендации помогают определиться с решением, экономя время и средства, обеспечивают гарантию правильного выбора и наиболее выгодные условия.

25 лет VIP-сlub

Фото предоставлены организатором мероприятия.

316

Рубрики : Стиль жизни

Регионы: Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей общественное объединение бизнес-сообщество VIP-club


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

У сибиряков стало больше вопросов к брокерам

17/08/2021, 12:02

В Сибири за полгода ввели на треть больше жилья

17/08/2021, 09:51

«Сибсети» вложат более 550 млн рублей в развитие инфраструктуры и сервиса

16/08/2021, 13:11

В Сибири при экспорте рапса выявлены нарушения

16/08/2021, 10:00

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

В Заельцовском бору запретили все виды рубок лесных насаждений

17/08/2021, 18:11

В России могут ввести лекарственные страховки

17/08/2021, 18:07

Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

17/08/2021, 17:00

Стена непонимания между стартапами и наукой

17/08/2021, 16:05
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

Откройте расчетный счет в Банке Акцепт онлайн!

17/08/2021, 17:43

Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым вкладам

17/08/2021, 17:36

Как собрать ребенка в школу и сэкономить 10%

17/08/2021, 17:14

Клиенты ВТБ получат скидки в программе лояльности ко Дню знаний

17/08/2021, 16:14

ВТБ предоставит финансирование «КАРО» на развитие сети кинотеатров

17/08/2021, 14:50

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

В России могут ввести лекарственные страховки

Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

Утверждена программа Международного форума «Технопром-2021»

Кому достанется дополнительный федеральный миллиард

За директором НИИ туберкулёза под суд пошёл главбух

Финансы

Новости Новосибирска

Банки начали сдавать информацию для упрощенных вычетов по НДФЛ в налоговую

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

Политика

Новости Новосибирской области

Облизбирком не может оценить причастность бердских кандидатов к «экстремистам»

Избирком принял документы по отзыву мэра Новосибирска

Александр Невский привел к следователю директора колледжа

В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

Сергею Проничеву продлили срок

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Три новые территории развития появятся в Новосибирской области

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

В Пашино появится новый крупный жилой комплекс

Пять причин купить семейную «трешку» в проектах ГК «Расцветай»

Домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов

Технологии

Новости Новосибирска

Компания РАТМ Холдинг стала резидентом Сколково

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Телекоммуникации

Новости компаний

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Новости Новосибирска

В Заельцовском бору запретили все виды рубок лесных насаждений

В России могут ввести лекарственные страховки

Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

За вылов мальков браконьер может сесть в тюрьму на 24 года

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

×
Наверх в Новости Новосибирска