Зачем успешным женщинам VIP-club?

В чем основной секрет? В том, что его нет. Основу создает открытость к общению каждого участника Клуба, искреннее желание делиться знаниями, деловыми контактами, яркими эмоциями, даря друг другу не только бесценный опыт, но и частичку своего сердца. Когда такие люди объединяются в единое целое, тогда и случается уникальное единение интересов и духа.

Эмоциональный фон в самом начале встречи отлично подогрели мини-презентации каждого присутствующего члена Клуба или гостя. Всем хватило и сочных эпитетов, и четких характеристик о возможностях персоналий.

Отличным примером клубного единства стал видеосюжет , снятый Кириллом Новопашиным (кинокомпания «Акростих») и рассказывающий о Клубе устами его участников.

Владимир Литвинов (ГК SKY GROUP), Надежда Филиппова (салон NaDIn), Павел Яровой (Коллегия адвокатов Новосибирской области «Форум Сибирь») ответили на главный вопрос: чем для них является VIP-club и почему они именно здесь? Интервью получились настолько искренними и чувственными, что вызвали бурные аплодисменты.

Эта встреча членов Клуба была ознаменована тем, что чествовали деловых женщин. Их истории успеха особенно удивляют, вдохновляют и мотивируют изменить мир к лучшему.

Представляя рекомендателей — Наталью и Анастасию Зубаревых (да, тех самых Зубаревых, владеющих одними из лучших стоматологических клиник Новосибирска) — Алексей Потапов, президент объединения VIP-club, заметил:

— Наталья Зубарева в Клубе более 20 лет, она известный врач, признанный эксперт стоматологии со стажем более 30 лет, поэтому рекомендации от Натальи Николаевны и Анастасии для нас особенно ценны.

Кульминационным моментом было представление и выход главных «королев» этого вечера, именно так можно было их представить, настолько каждая из них была прекрасна, остроумна и успешна, что с легкостью могла бы выиграть любой конкурс!

Первый выход в «клубный свет» под аплодисменты — Елены Рожанской. Если просто сказать, что Елена — руководитель федерального проекта «Опора-Созидание» или вице-президент региональной общественной организации «Соломинка» — это будет правдой, но не даст вам представления об уникальности личности.

На самом деле она — именно та самая настоящая женщина, которая может все, и для нее не существует нерешаемых задач, она не ищет легких путей. Чем сложнее у нее ситуация, тем интереснее жизнь! Она бросает вызов всему: страхам, болезням, унынию, обреченности, всему темному, что мешает ярко жить и дарить радость людям.

Ее круг общения — исполинский! Это десятки тысяч людей, мечтающих о помощи, жаждущие счастья и душевного тепла, и она делится частичкой своей души с каждым, ничего не ожидая взамен. За это вселенная дает ей все больше и больше сил и возможностей, необходимых для помощи людям! Начав трудиться с 15 лет, Елена Рожанская реализовала сотни проектов, конкурсов, встреч, мероприятий.

После яркой истории Елены приходит важная мысль: чтобы добиться многого, настройтесь на то, что учиться придется всю жизнь. Любая встреча с кем угодно, будь то ваш коллега, наставник, бизнес-партнер или случайный знакомый, всегда будет для вас значимой. Потому что каждый из них чему-то вас учит: жизни, человечности, работе, и пока вы держите глаза открытыми и учитесь, каждое взаимодействие значимо.

Так, Елена Рожанская (@elenarodu) поделилась своими эмоциями и впечатлениями о вступлении в объединение VIP-club на своей страничке в Instagram :

—…Здесь люди, которых я ни разу не встречала на мероприятиях города, но часто вижу в сводке новостей, ТВ и радио. У них нет чата/группы в WhatsApp, инсты клуба, дабы не отвлекали на спам. Но общение происходит легко и непринужденно на встречах. Все открыты к предложениям о сотрудничестве, помогают разобраться с твоим вопросом и вовлекаются, если ты молод и растерян (я за час нахождения среди них нашла выход из бизнес-тупика, который не могла разрулить уже 2 месяца), а они компетентны, терпеливы, доброжелательны. Мне не привыкать выступать на публике, но когда выходят твои поручители и говорят другим членам, почему они хотят видеть именно тебя среди членов клуба, и это люди с репутаций и почетом, то теряешься… Очередное преодоление. Очередное «благодарю»! Я знаю, что быть Женщиной в бизнесе, с активной социальной позицией, без протеже — это сложно! Но! Делай, если хочешь и не можешь не делать! Делай! Именно в тот момент, когда кажется, что уже нет сил, открывается второе дыхание.

Не сбавляя эмоционального градуса встречи, Алексей и Елена Потаповы, создатели объединения VIP—club, представили нового члена Клуба — Марину Куликову, основателя дальневосточной сети магазинов Fixmarket в трех городах (Владивосток, Находка, Артем), тем самым расширив границы Клуба от Новосибирска до Владивостока.

У Марины Владимировны настолько славный путь, потребовавший от нее такой силы воли, таких реакции и таких решений, что не каждый мужчина справился бы.

В арсенале Марины Куликовой — успешная работа в сфере интеллектуальной собственности и таможенного оформления грузов из Китая, большой юридический опыт в собственной компании «Межрегиональное Правовое Агентство Партнер». Являясь таможенным брокером, она занимается оптовыми поставками из Китая от производителей — для тех, кто не знает, как выгодно работать с Поднебесной. Что может быть сложней, чем каждодневное преодоление препятствий? Кто работал с Китаем, тот знает, как это сложно и трудозатратно.

«Отличный специалист в нескольких направлениях, честный и понимающий бизнес-партнер, всегда готовый прийти на помощь, прекрасная мама, подруга и красивая умная женщина» — после такой рекомендации от Анастасии Зубаревой в адрес Марины Куликовой зал готов был аплодировать стоя!

Вручив новым участникам объединения VIP-club символы Клуба, Алексей Потапов продолжил славную традицию — дарить всем новичкам подарки. Чтобы еще сильнее усилить атмосферу счастья, красоты и радости, Алексей пригласил семью Воробец — Сергея и Ирину.

Семья Воробец — образец уникальной, прочной семьи, когда узы брака формируют ту самую неуязвимость для дела всей жизни, которое у них процветает уже много лет — «Кондитерская семьи Воробец». Сергей — шеф-кондитер, основатель собственной уникальной кондитерской, в которой он создает уникальные шедевры, принципиально используя только натуральные продукты. Свое вдохновение он черпает, организуя и проводя торжества и праздники.

Его очаровательная супруга Ирина — деловой партнер и один из лучших экспертов по управлению персоналом. Вручая эксклюзивные фирменные торты, совершенные и утонченные в своем исполнении, Ирина Воробец отметила:

— На таких встречах с единомышленниками, как сегодня, всегда приятно дарить радость и эмоции, знакомиться с новыми людьми, узнавать много нового и дарить подарки. С огромным удовольствием поздравляем Елену и Марину с вступлением в наш Клуб!

О следующем подарке можно говорить бесконечно. Он черный как ночь, благоухающий чудным ароматом, у него миллионы поклонников по всему миру. Да, это Его Величество кофе от компании «Кофе радости» — огромные пакеты с кофе свежайшей обжарки из рук очаровательной Марии Громовой.

Вручив подарки, Мария поделилась со всеми хорошей новостью от компании:

— То, что наша компания «Кофе радости» производит кофе свежей обжарки — вы все уже знаете! Но недавно мы открыли еще одно производство — косметическое и теперь производим великолепные натуральные скрабы на кофейной основе и твердые шампуни. Сегодня мы подарим их всем! Кроме этого, мы с вами попробуем кофе, заваренный альтернативным способом — в пуровере! Приглашаю всех на дегустацию!

В VIP-club всегда так — умеют удивлять. Начиналось с одного подарка, а в результате и кофе, и новинки получили в подарок все присутствующие!

Феерию подарков завершила Наталья Зубарева, вручив подарочные сертификаты «Белоснежная улыбка» новым членам клуба и пожелав всем здоровья!

Деятельность объединения VIP-club — это не только проведение мероприятий различного формата, но и регулярные мониторинги и исследования, которые помогают узнавать тенденции на различных рынках. Особенностью последних лет в вопросах долгосрочных инвестиций, в том числе и в связи с уходом в «цифру», стала мотивация инвестировать в фондовый рынок. Опросив членов Клуба, пришли к выводу, что в 2021 году это самое безопасное и эффективное инвестиционное вложение. Убедиться в этом можно на практике — пригласили эксперта, чтобы все могли задать даже самые каверзные вопросы и тут же получить ответы.

Несложно догадаться, что в Клубе такой эксперт тоже есть — это Регина Дзикавичуте, признанный специалист в области фондовых рынков и банковских услуг с 20-летним опытом, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Новосибирске. Регина каждый день работает в этой сфере, управляя инвестиционными активами своих клиентов, и знает все о рынке ценных бумаг со времен основания биржи в Новосибирске.

Регина очень откровенно поделилась уникальными лайфхаками, виртуозно и доходчиво приоткрыв секреты сложного мира финансов. Где можно максимально заработать и куда ни в коем случае нельзя инвестировать, как бы заманчиво это не выглядело. Показала пути развития системы инвестиционных отношений и сделала главный фокус на социальном взаимодействии инвесторов с брокером как одном из базовых принципов финансового успеха и психологического здоровья инвестора. В управлении финансами мелочей не бывает — важно все.

Блестяще справившись с ответами на вопросы, Регина преподнесла всем приятный сюрприз — были разыграны несколько акций известных мировых компаний, которые тут же отдали за правильные ответы.

Чтобы закрепить градус положительных эмоций встречи, все дружно отправились на дегустацию кофе с многообещающим названием «Кофе радости»!

Формат встречи получился очень насыщенным, напоминающим тот самый ароматный кофе, когда каждый глоток дает не только полноту ощущений, но и стойкое послевкусие тепла и радости.

Чтобы изменить этот мир к лучшему, не нужна магия — в объединении VIP-сlub уже есть все, что нужно для этого: знания, опыт, единомышленники и истории успеха, которые доказали, что это возможно!

*Объединение VIP-club благодарит за помощь в организации мероприятия ресторан «МЕД» и лично Ирину Викторовну Мирошникову.

Удобный зал ресторана «МЕД» для мероприятий любого формата удачно вписался в клубную концепцию. Здесь много света, пространства, можно легко расположиться с любой дегустацией или презентацией, отметили все участники объединения VIP-club.

Общественное объединение VIP-сlub сегодня связывает более 500 компаний и известных персон мегаполиса — сообщество профессионалов большинства сфер бизнеса, представителей власти, научных кругов, культуры, спорта, общественных деятелей. Встречи членов Клуба проходят уже более 25 лет , вызывая все больший интерес, так как новые участники присоединяются к Клубу по рекомендации. По рекомендации можно не только вступить в Клуб, но и найти делового партнера или эксперта, который поможет в сложной ситуации. Рекомендации помогают определиться с решением, экономя время и средства, обеспечивают гарантию правильного выбора и наиболее выгодные условия.

25 лет VIP-сlub

