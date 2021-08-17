Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

Инициативная научная и инновационная общественность продолжает обсуждение не только нового новосибирского проекта «СмартСити» но и в целом будущего Академгородка. На минувших выходных на второй проектной сессии рассматривались варианты управления территорией нового субкластера. Напомним, в рамках реализации программы «Академгородок 2.0» в нее будут входить Академгородок, Кольцово, Ложок и новая площадка «СмартСити».

— «СмартСити» фактически — часть Академгородка, микрорайон — участок в 800 га, который расположен по дороге, соединяющей Кольцово и Академгородок. Судя по тем проектам, которые сегодня формируются в рамках «Академгородок 2.0», уже сейчас нужно прорабатывать структуру управления территорией Большого Академгородка, после того как вся эта система начнет работать, — отметила Ирина Травина, генеральный директор предприятия ООО «СофтЛаб-НСК», президент ассоциации «СибАкадемСофт».

Участники проектной сессии считают, что в Большой Академгородок также могут войти Шлюз, Верхняя зона, Нижняя Ельцовка, часть Барышевского сельсовета. Сейчас эти территории заселяются жителями Академгородка — и их развитие зависит от него напрямую.

— Этот вопрос очень интересный. Практически все участники проектной сессии высказались за то, чтобы эта территория развивалась как единая, чтобы у нее был единый мастер-план, транспортная, социальная и прочие системы. Все это должно проектироваться совместно и уже сейчас. Строить планы в границах отдельных муниципалитетах нельзя. Это будет мешает развитию Академгородка, — уверена Травина. — Оглядка на муниципальные границы сильно сдерживает возможности развития территории. Возникают несогласованности между муниципальными планами и генеральным планом Новосибирска. Эта территория должна развиваться как единый комплекс.

— На основе решения проектной сессии будут подготовлены предложения, которые мы передадим в правительство Новосибирской области, в координационный совет по «Академгородок 2.0», — говорит собеседник Infopro54. — Сейчас многое зависит от того, кто будет оператором «СмартСити», кому будет поручена реализация этого проекта. Мы рассчитываем, что эта задача будет возложена на АО «Академпарк». Эта структура находится в границах Академгородка, хорошо понимает все нюансы и почти на 100% принадлежит правительству Новосибирской области.

Обсуждая статус Большого Академгородка, участники проектной сессии рассматривали несколько вариантов. Выделение Академгородка из Советского района, присоединение к нему части Барышевского сельсовета, «СмартСити» и создание на его основе новой административной единицы — Академического района Новосибирска. В качестве альтернативы предлагалось выделение этой территории в отдельный муниципалитет, а также создание особой зоны и получение федерального статуса.

Проект «СмартСити» правительство региона планирует представить в рамках «Технопрома-2021». Как отмечал на заседании Совета главных архитекторов регионов РФ и стран СНГ, прошедшем в Новосибирске в июне, представитель разработчика проекта — ГБУ «Геофонд», «СмартСити» займет участок в 803 га. В него войдут часть Академгородка и наукограда Кольцово. На территории «СмартСити» планируется разместить инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом, индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, IT-городок, внедренческую зону для инновационных компаний. Первую очередь планируется сдать к 2024 году, завершение проекта намечено на 2035 год.

На оперативном заседании правительства региона 16 августа министр строительства Иван Шмидт сообщил, что «СмартСити» будет реализовываться в рамках нового федерального законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ).