Как собраться в отпуск и ничего не забыть: чек-лист по сборам

В разгаре сезон отпусков. У многих сборы вызывают панику. Что взять с собой? Что купить на месте? Что точно пригодится, а что ляжет в чемодан лишним грузом? Ответы на эти вопросы напрямую зависят от того, куда вы планируете отправиться. Но есть несколько универсальных советов, которые облегчат вам жизнь.

Прежде всего, необходимо составить список необходимых вещей. Не стоит надеяться на свою память в таких важных делах, ведь в суматохе можно забыть что-то действительно важное. Как только вы определились с местом отдыха и транспортом, заведите себе специальный блокнот и записывайте туда все, что может понадобиться, сразу, как вспомните об этом. Чтобы минимизировать путаницу, список лучше разделить по группам: документы, одежда, лекарства, косметика, вещи в дорогу и так далее.

Чемодан лучше начать собирать за 2-3 дня до начала путешествия, чтобы по максимуму избежать форс-мажоров. При укладывании чемодана вычеркивайте из списка предметы, которые уже положили.

Главное, что вам нужно взять – документы, банковские карты и деньги. Всё остальное можно купить.

Все документы соберите в отдельную папку. В нее вложите визитку с указанием ваших контактов на случай утери.

Деньги лучше разбить на несколько частей и разделить между членами семьи, либо разложить по разным местам. Банковские карты желательно класть отдельно от наличных, в сумку, которая всегда при вас или в карман одежды, которая на вас надета. В этом случае при утере или краже, вы не останетесь без денег.

И, конечно, самым важным пунктом путешествия является планирование бюджета. Именно оно определяет время, место и вид отдыха. Продуманный с финансовой точки зрения отпуск – 80% его успеха. Но заманчивые горящие туры мало кого могут оставить равнодушным, особенно если речь идет о месте, куда вы мечтали попасть. Что же делать, когда собственных средств пока не хватает, а условия выгодные?

Здесь вам на помощь придет потребительский кредит. Стоит сравнить условия разных банков для того, чтобы выбрать наиболее подходящие. Это позволить спланировать свои расходы, постепенно вернуть долг банку, не сильно нагружая собственный бюджет после отпуска.

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