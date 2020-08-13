Рекламодателям
ПроНедвижимость
Выборы 2020

Суд запретил регистрационные действия на участке, где строится «Панорама»

Это определение вынесено по иску «Группы компаний «Вираж», которая уже 9 лет пытается доказать, что застройщик приобрел этот участок с нарушениями.
  • 13/08/2020, 10:39
Автор: Юлия Данилова
judge
По договорам долевого участия проданы более 60 объектов недвижимости, расположенных на спорном участке.

22 июля 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес определение об обеспечении иска по делу N А45-11429/2016, запретив Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии по Новосибирской области осуществлять регистрационные действия в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:338 площадью 11 243,00 кв.м. Об этом говорится в открытом письме генерального директора ООО «Группа компаний «Вираж» Артема Начарова, которое поступило в редакцию (Начаров пишет в открытом письме о запрете регистрации договоров ДДУ. — Ред.). На участке один из крупнейших застройщиков Новосибирска — ГК «Брусника» — возводит квартал «Панорама» (ул. Немировича-Данченко). В удовлетворении еще одного заявления ГК «Вираж» — о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на этот земельный участок и запрета ООО «Брусника. Специализированный застройщик» осуществлять строительство — суд истцу отказал. Определение арбитражного суда может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд, уточняется в документах.

— Дело в том, что участок, на котором строится квартал «Панорама» в Новосибирске, получен незаконным путем и поэтому, в соответствии с решением суда, не принадлежит ни одной из компаний, контролируемых группой компаний «Брусника»: ни СП ООО «Сибакадемстрой», ни ООО «Брусника. Специализированный застройщик», ни ООО «Проект Панорама», ни ООО «Квартал панорама», — говорится в письме Начарова. — Решение суда вынесено два года назад, несмотря на это, квартал «Панорама» продолжает привлекать в проект дольщиков, вводя их в заблуждение в отношении законности строительства. В итоге в июле суд запретил Росреестру регистрировать договоры долевого участия по этому объекту.

Гендиректор «ГК «Вираж» напоминает, что 4 июля 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по делу № А45-24646/2017, признав недействительной сделку, в результате которой ООО «Квартал Панорама» приобрел участок для строительства через серию предшествующих сделок, совершенных в кругу аффилированных лиц. Суд установил противоправность сделки, вызванную недобросовестным поведением  круга лиц, выраженную в злоупотреблении последними своими гражданскими правами при отчуждении заложенного земельного участка у законного владельца в пользу ООО «Квартал Панорама».

— В течение трех месяцев в 2013 году была заключена серия сделок, целью которых было скрыть реальную цену сделки по продаже заложенного имущества и не выплатить эти деньги владельцу участка. В результате ООО «Группа компаний «Вираж» не получила причитающиеся ей по закону 12 млн рублей, а общий ущерб составил более 42 млн, который ответчики не намерены компенсировать, — пишет Начаров. — Более того, в материалах дела можно увидеть, что ответчики не пытались в суде оспорить факт нанесения ущерба путем совершения серии притворных сделок между аффилированными компаниями с целью недобросовестного отчуждения чужого имущества, а лишь апеллировали к будто бы истекшему сроку исковой давности.

По его словам, законность данного решения утверждена кассационной инстанцией и дополнительно подтверждена Верховным судом РФ в августе 2019 года.

Согласно материалам суда,  заявление «Группы компаний «Вираж» об обеспечении иска мотивировано тем, что ответчиком за время спора объединены земельный участок с кадастровым номером 54:35:052490:76 и земельный участок с кадастровым номером 54:35:052490:92. В результате был образован новый земельный участок с кадастровым номером 54:35:052490:338, а земельный участок с кадастровым номером 54:35:052490:76, который является предметом спора, 26.08.2016 был снят с учета. В отношении вновь образованного земельного участка были зарегистрированы многочисленные обременения (221 обременение). Кроме того, на данном земельном участке продолжается строительство объектов недвижимости (жилой комплекс «Панорама»).

— Тем не менее группа компаний «Брусника» продолжает пользоваться фактически не принадлежащим ей имуществом, продолжая возведение домов и привлекая участников долевого строительства, — пишет в открытом письме Артем Начаров.

Он утверждает, что с момента признания судами ООО СП «Сибакадемстрой» недобросовестным покупателем земельного участка группой компаний «Брусника» по договорам долевого участия проданы более 60 объектов недвижимости, которые на нем расположены.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в пресс-службу ГК «Брусника».

— Отчаянные действия Артема Начарова по искажению фактов и распространению заведомо ложной информации можно трактовать лишь с точки зрения его психического состояния, а не юриспруденции. Его отец поставил под риск активы семьи. Их до сих пор преследуют кредиторы. В 2016-2019 годах Начаров-младший и принадлежащая ему компания-застройщик объявлены банкротами. И за счет «Брусники» он, очевидно, надеется хоть как-то восстановить финансовое положение. Потому переврал все решения судов, ведет себя как вымогатель и шантажист, — передала пресс-служба компании комментарий директора по правовым вопросам компании «Брусника» Марины Митяшиной. — Участки, о которых идет речь в письме, Начаров и его семья заложили в счет обеспечения долга еще в 2007-2008 годах. Вернуть его они не смогли. И земля была продана с аукциона в 2013-м. Начаров попытался оспорить торги, но быстро пошел на мировую и признал продажу земельных участков законной. Теперь же, злоупотребляя правом и шантажируя застройщика, вновь пытается доказать обратное. С нашей точки зрения, такое поведение противоречит здравому смыслу. Это явная афера. Все действия «Брусники» законны. Никаких нарушений при оформлении сделок допущено не было. Компания регулярно проходит проверки минстроя и других надзорных органов. И готова к любым другим проверкам, в том числе по данной ситуации. Мы подали заявление об отмене обеспечительных мер.

В компании уточнили, что вопрос по отмене обеспечительных мер суд рассмотрит без участия сторон до конца недели. Предварительное судебное заседание перенесено с 12 на 26 августа.

Напомним, в 90-х годах прошлого века в районе метромоста Сергей Начаров, основатель ГК «Вираж», создал одноименный горнолыжный кооператив. Летом он работал в формате одноименного парка аттракционов, а зимой как горнолыжный спуск. Начаров продвигал создание на этом участке проекта «Сибирский Диснейленд», а также спортивный центр площадью 50 тысяч кв. м, включающий в себя аквапарк, бассейны. По ценам 2008 года проект оценивался в $15 млн. Потом начались тяжбы вокруг земельного участка, частично взятого компанией в аренду у мэрии Новосибирска, и проект был закрыт.

Фото: pixabay.com, автор- Inactive_account_ID_249

1 025

Популярное с сайта

Нива лидирует в рейтинге популярных автомобилей сегмента SUV в Новосибирске

13/08/2020, 16:13
Средняя цена авто этой марки в городе составила 208 тысяч

Просторный врастает в город быстро и естественно

13/08/2020, 16:03
Благоустройство микрорайона Просторный вступило в финальную фазу — параллельно с его полным заселением.

На питание новосибирских школьников в регион поступит почти 0,6 млрд рублей

13/08/2020, 15:04
Всего для обеспечения учеников младших классов горячим питанием в год необходимо более 1 млрд рублей.

Актуальный разговор

Анна Власова: Опыт пережитой турбулентности — это тоже ликвидный товар консалтинга

Все материалы
Новости

Ленинские обошли заельцовских

13/08/2020, 18:41

2ГИС запускает новый непрофильный проект

13/08/2020, 17:46

МегаФон увеличил прибыль. Вопреки пандемии

13/08/2020, 17:27

В Новосибирске меняется схема трамвайных маршрутов левобережья

13/08/2020, 17:09

Показатель летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области остается самым высоким по Сибири

13/08/2020, 16:50

Нива лидирует в рейтинге популярных автомобилей сегмента SUV в Новосибирске

13/08/2020, 16:13

Просторный врастает в город быстро и естественно

13/08/2020, 16:03

На питание новосибирских школьников в регион поступит почти 0,6 млрд рублей

13/08/2020, 15:04

Новосибирская область получила второй транш финансовой помощи из федерального бюджета

13/08/2020, 14:25

Большинство россиян не готовы делать прививку от коронавируса

13/08/2020, 13:35

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес-календарь

На руководителя МКУ заведено уголовное дело за вымогательство взятки

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска