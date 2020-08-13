Суд запретил регистрационные действия на участке, где строится «Панорама»

22 июля 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес определение об обеспечении иска по делу N А45-11429/2016, запретив Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области осуществлять регистрационные действия в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:338 площадью 11 243,00 кв.м. Об этом говорится в открытом письме генерального директора ООО «Группа компаний «Вираж» Артема Начарова, которое поступило в редакцию (Начаров пишет в открытом письме о запрете регистрации договоров ДДУ. — Ред.). На участке один из крупнейших застройщиков Новосибирска — ГК «Брусника» — возводит квартал «Панорама» (ул. Немировича-Данченко). В удовлетворении еще одного заявления ГК «Вираж» — о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на этот земельный участок и запрета ООО «Брусника. Специализированный застройщик» осуществлять строительство — суд истцу отказал. Определение арбитражного суда может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд, уточняется в документах.

— Дело в том, что участок, на котором строится квартал «Панорама» в Новосибирске, получен незаконным путем и поэтому, в соответствии с решением суда, не принадлежит ни одной из компаний, контролируемых группой компаний «Брусника»: ни СП ООО «Сибакадемстрой», ни ООО «Брусника. Специализированный застройщик», ни ООО «Проект Панорама», ни ООО «Квартал панорама», — говорится в письме Начарова. — Решение суда вынесено два года назад, несмотря на это, квартал «Панорама» продолжает привлекать в проект дольщиков, вводя их в заблуждение в отношении законности строительства. В итоге в июле суд запретил Росреестру регистрировать договоры долевого участия по этому объекту.

Гендиректор «ГК «Вираж» напоминает, что 4 июля 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по делу № А45-24646/2017, признав недействительной сделку, в результате которой ООО «Квартал Панорама» приобрел участок для строительства через серию предшествующих сделок, совершенных в кругу аффилированных лиц. Суд установил противоправность сделки, вызванную недобросовестным поведением круга лиц, выраженную в злоупотреблении последними своими гражданскими правами при отчуждении заложенного земельного участка у законного владельца в пользу ООО «Квартал Панорама».

— В течение трех месяцев в 2013 году была заключена серия сделок, целью которых было скрыть реальную цену сделки по продаже заложенного имущества и не выплатить эти деньги владельцу участка. В результате ООО «Группа компаний «Вираж» не получила причитающиеся ей по закону 12 млн рублей, а общий ущерб составил более 42 млн, который ответчики не намерены компенсировать, — пишет Начаров. — Более того, в материалах дела можно увидеть, что ответчики не пытались в суде оспорить факт нанесения ущерба путем совершения серии притворных сделок между аффилированными компаниями с целью недобросовестного отчуждения чужого имущества, а лишь апеллировали к будто бы истекшему сроку исковой давности.

По его словам, законность данного решения утверждена кассационной инстанцией и дополнительно подтверждена Верховным судом РФ в августе 2019 года.

Согласно материалам суда, заявление «Группы компаний «Вираж» об обеспечении иска мотивировано тем, что ответчиком за время спора объединены земельный участок с кадастровым номером 54:35:052490:76 и земельный участок с кадастровым номером 54:35:052490:92. В результате был образован новый земельный участок с кадастровым номером 54:35:052490:338, а земельный участок с кадастровым номером 54:35:052490:76, который является предметом спора, 26.08.2016 был снят с учета. В отношении вновь образованного земельного участка были зарегистрированы многочисленные обременения (221 обременение). Кроме того, на данном земельном участке продолжается строительство объектов недвижимости (жилой комплекс «Панорама»).

— Тем не менее группа компаний «Брусника» продолжает пользоваться фактически не принадлежащим ей имуществом, продолжая возведение домов и привлекая участников долевого строительства, — пишет в открытом письме Артем Начаров.

Он утверждает, что с момента признания судами ООО СП «Сибакадемстрой» недобросовестным покупателем земельного участка группой компаний «Брусника» по договорам долевого участия проданы более 60 объектов недвижимости, которые на нем расположены.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в пресс-службу ГК «Брусника».

— Отчаянные действия Артема Начарова по искажению фактов и распространению заведомо ложной информации можно трактовать лишь с точки зрения его психического состояния, а не юриспруденции. Его отец поставил под риск активы семьи. Их до сих пор преследуют кредиторы. В 2016-2019 годах Начаров-младший и принадлежащая ему компания-застройщик объявлены банкротами. И за счет «Брусники» он, очевидно, надеется хоть как-то восстановить финансовое положение. Потому переврал все решения судов, ведет себя как вымогатель и шантажист, — передала пресс-служба компании комментарий директора по правовым вопросам компании «Брусника» Марины Митяшиной. — Участки, о которых идет речь в письме, Начаров и его семья заложили в счет обеспечения долга еще в 2007-2008 годах. Вернуть его они не смогли. И земля была продана с аукциона в 2013-м. Начаров попытался оспорить торги, но быстро пошел на мировую и признал продажу земельных участков законной. Теперь же, злоупотребляя правом и шантажируя застройщика, вновь пытается доказать обратное. С нашей точки зрения, такое поведение противоречит здравому смыслу. Это явная афера. Все действия «Брусники» законны. Никаких нарушений при оформлении сделок допущено не было. Компания регулярно проходит проверки минстроя и других надзорных органов. И готова к любым другим проверкам, в том числе по данной ситуации. Мы подали заявление об отмене обеспечительных мер.

В компании уточнили, что вопрос по отмене обеспечительных мер суд рассмотрит без участия сторон до конца недели. Предварительное судебное заседание перенесено с 12 на 26 августа.

Напомним, в 90-х годах прошлого века в районе метромоста Сергей Начаров, основатель ГК «Вираж», создал одноименный горнолыжный кооператив. Летом он работал в формате одноименного парка аттракционов, а зимой как горнолыжный спуск. Начаров продвигал создание на этом участке проекта «Сибирский Диснейленд», а также спортивный центр площадью 50 тысяч кв. м, включающий в себя аквапарк, бассейны. По ценам 2008 года проект оценивался в $15 млн. Потом начались тяжбы вокруг земельного участка, частично взятого компанией в аренду у мэрии Новосибирска, и проект был закрыт.

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