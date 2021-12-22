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Как сохранить себя и свое ментальное здоровье?

  • 22/12/2021, 15:59
Как сохранить себя и свое ментальное здоровье?
О проблеме эмоционального выгорания рассказывает Елена Иванова, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии факультета клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова

— Елена Михайловна, как может симптоматически проявляться эмоциональное выгорание (ЭВ) и чем оно грозит?

— Эмоциональное выгорание — термин, который описывает то, что происходит с человеком, когда он оказывается чрезмерно перегружен деятельностью, в первую очередь связанной с общением и эмоциональными нагрузками. Наибольшему риску выгорания подвержены врачи, спасатели, учителя, психологи, социальные работники и другие специалисты, работающие с людьми. Симптомы разнообразны и подразделяются на несколько групп по степени выраженности.

Эмоциональное и физическое истощение проявляется в разнообразных негативных эмоциях, которые начинает вызывать работа: в раздражительности, лабильности настроения, сниженном эмоциональном фоне и равнодушии. На данном этапе специалист осознает неспособность отдаваться профессиональной деятельности с прежним воодушевлением. Даже если это любимая работа, при перегрузках дискомфорт от нее перевешивает удовольствие. Люди, с которыми человек взаимодействует, начинают восприниматься им отстраненно, равнодушно, обезличенно и зачастую враждебно. Например, «двоечники», «надоедливые мамочки», «упертые пациенты». Постепенно собственный вклад и достижения в этой деятельности также перестают приносить удовольствие, специалист теряет уверенность в себе как в умелом работнике, у него появляется чувство некомпетентности, ощущение личной бесполезности, а личный опыт обесценивается.

Эмоциональное выгорание рассматривается как своего рода защитный механизм, который развивается в процессе профессиональной деятельности в ответ на определенные эмоциональные нагрузки. Он направлен на экономию энергетических ресурсов, расходуемых при эмоциональной включенности.

Признаки эмоционального выгорания условно объединяют в следующие группы: соматические (телесная слабость, человек становится подвержен функциональным расстройствам, возникают признаки снижения иммунитета); эмоциональные (проявления апатии, тревоги, депрессии), интеллектуальные (теряются интерес к работе, креативность, результативность труда), поведенческие (нарушения питания, употребление алкоголя или наркотических веществ), социальные (уменьшение коммуникативной активности, чувство одиночества и нехватки поддержки).

Эмоциональное истощение можно рассматривать в очень широком значении, начиная от ситуаций, когда профессиональная деятельность временно по ряду причин не приносит удовольствия. Но в истинном смысле синдром эмоционального выгорания является серьезной проблемой и даже включен в современную классификацию психических расстройств. Действительно, при выраженном состоянии нередко развиваются настоящая депрессия и нарушение сна, питания. Возникают также тревожные и различные соматические расстройства. При этом человек часто оказывается уже не в состоянии изменить ситуацию. Тем более если он нуждается в заработке и не видит простого пути для смены рода деятельности.

— Есть ли какая-то научно обоснованная «гигиена труда и отдыха»?

— Безусловно, но приемы этой гигиены довольно просты и интуитивно понятны. Чем более напряженной деятельностью занимается человек на работе, тем более продуманным должен быть его отдых. Необходим баланс между рабочим режимом и свободным временем. Важна и смена деятельности, к которой относятся любого рода хобби, занятия спортом, музыкой, общение с близкими, посещение театра, концертов и т. п. Хорошо помогают путешествия, поскольку позволяют максимально переключиться.

Важно, чтобы речь шла не просто о прекращении деятельности, но о какой-то альтернативной активности, поскольку требуется не только физический отдых, но и эмоциональное переключение, то есть выход за пределы той реальности, от которой человек устал.

Как вариант, возможно сочетание различных направлений работы. Как ни странно, если дополнительная нагрузка (или проект) по роду деятельности отличается от основной, то она иногда не повышает, а, напротив, снижает риск развития выгорания. Различное профессиональное обучение и повышение квалификации тоже могут являться такого рода ресурсом. Любое профессиональное развитие (если только оно неформальным образом осуществляется) препятствует выгоранию.

Одним из видов помощи при синдроме выгорания является работа с психологом. Иногда работодатели сами организуют психологическую поддержку сотрудникам прямо на рабочем месте. Например, в службе МЧС это обязательно.

— Насколько важен режим в борьбе с эмоциональным выгоранием?

— Он в целом вообще важен для здоровья — как физического, так и психического. Но деятельность по организации своей жизни, соблюдению режима сама по себе может являться альтернативной. Человек начинает фокусироваться не только на рабочих проблемах, но и на расписании, на собственном распорядке, что восстанавливает баланс «работа — отдых».

— О каких физиологических проблемах можно говорить при таком состоянии? К каким патологиям сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем приводит ЭВ при игнорировании ситуации?

— На самом деле синдром выгорания может приводить к самому широкому спектру проблем со здоровьем. В первую очередь к ним относятся функциональные расстройства, т. е. имеющие психосоматическую природу. Но при длительном воздействии стрессовой ситуации такие нарушения могут приобретать постоянный характер и перерастать в истинные соматические заболевания.

— Синдром хронической усталости (СХУ) и эмоциональное выгорание — это одно и то же?

— Насколько я знаю, синдром хронической усталости изучается больше в рамках медицины, в то время как синдром эмоционального выгорания уже давно исследуется психологами. Поэтому я не могу компетентно что-либо сказать о СХУ. Но насколько я понимаю, у СХУ все же предполагают преимущественно биологическую природу. Тем не менее здесь может быть и зона пересечения, поскольку, конечно, психологические и биологические факторы влияют друг на друга и переплетаются в нашей жизни.

— Во многих современных компаниях существуют зоны для отдыха, для игр, организована физическая активность сотрудников, оказывается психологическая поддержка, обеспечиваются медицинские чекапы, устраиваются тимбилдинги и совместные выезды, существуют специальные аудитории, если работник хочет уединиться и поработать в тишине. Насколько это реально разгружает человека? Студентам такое подходит?

— Да, конечно, все эти способы подходят. Если говорить о корпоративных практиках, которые к нам пришли из западных стран, то все это очень здорово и действительно препятствует развитию выгорания. Но здесь всегда важно чувство меры — проще говоря, рабочая дисциплина. Должна быть возможность, например, поиграть с коллегой в настольный теннис в перерыве. Но один делает это полчаса, переключается и уходит работать, а другой весь день только и играет. С другой стороны, можно и в процессе игры решить какие-то рабочие моменты. Проблема выгорания — довольно индивидуальный вопрос, на мой взгляд.

— Приносит ли пользу метод сорока минут? То есть сначала работа, потом небольшой отдых?

— Метод сорока минут — всего лишь один из возможных. Но бывают разные виды работ, не всегда это в принципе технически получается.

— Как руководителю/преподавателю понять, что его сотрудник/студент эмоционально выгорел? Что предпринять?

— Можно вернуться к списку симптомов. Но если вкратце, то сотрудник, у которого раньше глаза горели, начинает вести себя пассивно, постоянно чем-либо недоволен и в целом несчастен. Тогда руководителю стоит задуматься даже в том случае, если, по его мнению, работник все еще эффективно справляется со своими задачами. Сейчас на Западе активно развивается определенная концепция. Работа должна способствовать счастью человека, что связано далеко не только с финансовыми ресурсами.

— Когда необходимо реально взять паузу и обратиться к врачу?

— При эмоциональном выгорании человеку обязательно нужно помогать. Это может быть помощь руководителя, если есть возможность произвести какие-либо изменения на работе (смена должности, задачи или направления, рабочих условий, дополнительные отпуска), психологическая поддержка (от индивидуальных консультаций и коучинга до групповых тренингов). В самых тяжелых случаях потребуется консультация врача — если человек уже не в состоянии сам справиться с симптомами депрессии, тревоги, приступами раздражительности и агрессии либо с психосоматическими расстройствами. Но самое главное, конечно, это поддержка близких людей.

Материал и фото предоставлены пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

Фото: pixabay.com автор: Counselling

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : эмоциональное выгорание РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России


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