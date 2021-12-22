«Союз отцов» попросил новосибирского губернатора решить вопрос с доступностью зимних горок

— По многочисленным просьбам родителей, педагогов и других категорий граждан г.Новосибирска и Новосибирской области обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть вопрос, связанный со строительством «Горок зимних», которые приравняли к зимним аттракционам (ГОСТ 56987–2016 «Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации»), говорится в открытом письме регионального подразделения «Союза отцов России» отцов к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
По словам главы областного отделения союза Сергея Майорова, в этом документе много удивительных требований: например, качество воды, которой заливают горку, должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям — если коротко, вода должна быть питьевой. Высоту горки не более 40 сантиметров устанавливает Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). Именно на него ссылаются постановления правительства РФ № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». Непонятно, почему проблема возникла именно сейчас, ведь регламент вступил в силу в апреле 2018 года.
— В современных эпидемиологических условиях, когда действуют ограничения по детским центрам, кинотеатрам, данное нововведение приведет к тому, что мы подтолкнем тем самым детей, которым во время каникул нечем заняться, к противоправным действиям, к поиску развлечений с более выраженными рисками, — пишет Майоров. — Если вникнуть в суть требований к зимним горкам, то очевидно, что они не выполнимы. В Сибири горка 40 см — это колея на дороге. Уже сегодня наблюдаем картину, как дети катаются с крыш гаражей, в оврагах, с гор снега, которые нагребли снегоуборочные машины, и т.д., что сопряжено с не меньшим риском для их жизни и здоровья, чем катанием с горки.
По его словам, появившаяся в средствах массовой информации о том, что горки, оформленные по требованиям, будут платными, послужит еще одним поводом для социальной напряженности в городе и области, что может привести к самым негативным последствиям.
— Просим Вас рассмотреть данный вопрос, который имеет явно выраженный бюрократический подтекст, так явно направлен на рост социального напряжения среди населения, против традиций нашего народа, воспитания подрастающего поколения через коллективно творческую деятельность разных поколений, формирования у них гаджетозависимости, а не здорового образа жизни, — говорится в обращении.
Фото: pixabay.com автор: Pezibear
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