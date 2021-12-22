«Союз отцов» попросил новосибирского губернатора решить вопрос с доступностью зимних горок

— По многочисленным просьбам родителей, педагогов и других категорий граждан г.Новосибирска и Новосибирской области обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть вопрос, связанный со строительством «Горок зимних», которые приравняли к зимним аттракционам (ГОСТ 56987–2016 «Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации»), говорится в открытом письме регионального подразделения «Союза отцов России» отцов к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

По словам главы областного отделения союза Сергея Майорова, в этом документе много удивительных требований: например, качество воды, которой заливают горку, должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям — если коротко, вода должна быть питьевой. Высоту горки не более 40 сантиметров устанавливает Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). Именно на него ссылаются постановления правительства РФ № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». Непонятно, почему проблема возникла именно сейчас, ведь регламент вступил в силу в апреле 2018 года.

— В современных эпидемиологических условиях, когда действуют ограничения по детским центрам, кинотеатрам, данное нововведение приведет к тому, что мы подтолкнем тем самым детей, которым во время каникул нечем заняться, к противоправным действиям, к поиску развлечений с более выраженными рисками, — пишет Майоров. — Если вникнуть в суть требований к зимним горкам, то очевидно, что они не выполнимы. В Сибири горка 40 см — это колея на дороге. Уже сегодня наблюдаем картину, как дети катаются с крыш гаражей, в оврагах, с гор снега, которые нагребли снегоуборочные машины, и т.д., что сопряжено с не меньшим риском для их жизни и здоровья, чем катанием с горки.

По его словам, появившаяся в средствах массовой информации о том, что горки, оформленные по требованиям, будут платными, послужит еще одним поводом для социальной напряженности в городе и области, что может привести к самым негативным последствиям.