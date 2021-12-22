Бизнес ответил властям регионов Сибири за господдержку ростом налоговых поступлений

Судя по выступлениям представителей власти из трех регионов Сибири, ни в одном субъекте федерации не пожалели о том, что предоставили бизнесу меры господдержки во время пандемии.

Кузбасс. Поиск баланса

В Кузбассе в секторе МСБ сегодня занят каждый четвертый работающий житель региона или около 300 тысяч человек. Как отметил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко, власти Кемеровской области во время пандемии сделали акцент на поиск баланса между сохранением здоровья людей и экономической активностью бизнеса.

— Полномочия субъектов по господдержке ограничены, но мы стараемся по максимуму их использовать. К примеру, через 10 дней после встречи губернатора с предпринимателем были приняты льготы по «упрощенке» и налогу на имущество. Мало того, они вступили в действие задним числом, то есть с 1 января 2021 года, — отметил чиновник.

После введения QR-кодов для посещения общепита осенью 2021 года индустрия сообщила о потерях выручки в 20-40%.

— Потери существенные, мы об этом знаем, поэтому целевым образов вводили для отрасли льготы. На особом положении у нас в регионе находились фудкорты в ТРЦ, которым долгое время разрешалось работать на вынос. Подискутировав с коллегами из Роспотребнадзора, мы ввели одинаковые ограничения для общепита и фудкортов. Понимая важность для отрасли новогодних праздников, мы сочли возможным временно приостановить ограничения по времени работы организаций. Сейчас они имеют возможность работать ночью, — сообщил Сергей Ващенко. — При этом мы договорились с бизнесом, что если смягчение ограничений повлечет за собой рост заболеваемости, то мы должны будем вернуться к прежним требованиям. Чтобы этого не произошло, именно бизнес должен обеспечить 100% соблюдение ограничений по обслуживанию клиентов с QR-кодами. Наши партнеры в итоге сами заинтересованы в строгом соблюдении ограничений и запретов.

— Сейчас в регионе сложилась уникальная ситуация: на 45 тысяч вакансий у нас менее 13 тысяч официально безработных. Причем речь идет о вакансиях с зарплатой выше среднего уровня по региону. Работодатели сегодня говорят о том, что вынуждены бороться за профессионального сотрудника, — пояснил он. — Это хорошо, так как свидетельствует, что период адаптации прошел и малый бизнес преодолевает его достаточно успешно. Крупные ТРЦ говорят о существенном снижении активности посетителей, даже несмотря на приближение новогодних праздников. Возможно, это связано с общей усталостью населения, а возможно с взрывным ростом интернет-торговли. Это новая реальность, к которой придется адаптироваться и бизнесу, и власти.

Омск. Эффект поддержки

Также он отметил, что каждый рубль льготы возвращается в бюджет региона в виде налоговых поступлений, в том числе за счет сохранения существующих и создания новых рабочих места.

В Омской области план поддержки бизнеса для минимизации влияния на него пандемийных ограничений разработали в первые недели локдауна еще в 2020 году.

— Первоначально наши оценки были очень пессимистичны. Но итоги 2020-2021 года показали, что бизнес смог мобилизоваться, выстроить диалог с властью. Мы реально старались учитывать мнение бизнеса при принятии ограничительных мер и программ господдержки, — рассказывает министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

В 2020 году в регионе были установлены минимально возможные по закону ставки по УСН (С 6 до 1% для тех, кто платит процент с полученных доходов, с 15 до 5% — для тех, кто платит налог по формуле «доход – расход». — Ред.), в 10 раз снижена стоимость патента, по налогу на имущество предприниматели получили рассрочку или освобождение по арендным платежам. Список получателей льгот был существенно расширен, по сравнению с федеральным список. В него вошли смежные отрасли с напрямую пострадавшими.

В 2021 году список получателей льгот был расширен еще раз за счет тех компаний, которые перешли на УСН с ЕНВД — до 49 ОКВЭДов, чтобы предприниматели получили возможность адаптироваться к новому налоговому режиму. Министр подчеркивает, что это была принципиальная позиция губернатора региона.

— Принятые меры позволили нам удержать количество занятых в МСБ и самих предпринимателей. В 2021 году рост занятости в этом сегменте вырос на 7%, по сравнению с 2020 годом. При этом в регионе зарегистрированы уже более 40 тысяч самозанятых, — отметила Негодуйко. — Кроме того, мы фиксируем рост поступлений налогов в консолидированный бюджет: за 11 месяцев 2021 года поступили 13,7 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше, чем в 2020 году (несмотря на предоставленные льготы). Поступления по УСН выросли до 5,5 млрд рублей — на 32% к 2020 году.

Сейчас в процессе разработки в регионе находится очередной пакет мер господдержки. Он рассчитан на три года, чтобы предприниматели могли планировать свой бизнес на среднесрочную перспективу. Кроме того, снова расширен список ОКВЭД для получателей льгот. В него вошли животноводство, производство пищевых продуктов, компании креативной индустрии, социально ориентированный бизнес, IT-индустрия и сфера торговли.

Красноярск. Пятый пакет

В Красноярском крае в первые месяцы пандемии в прошлом году произошло значительное сокращение субъектов МСБ. Ключевые экономические показатели развития региона свидетельствуют, что на сегодняшний день ситуация в этом сегменте стабилизировалась. На 8% выросло количество занятых в МСБ по сравнению с 2020 годом — до 420 тысяч человек (каждый третий работающий житель края). В регионе действуют 104 тысячи субъектов МСБ (на начало года — 101 тысяча) и более 60 тысяч самозанятых. Обороты и выручка в секторе уже превысили результаты 2020 года. Кстати, QR-коды в общепите Красноярский край ввел одним из последних — с 15 ноября.

— С 2020 года у нас приняты четыре пакета мер поддержки МСБ. Сейчас в Законодательном Собрании региона рассматривается пятый пакет. В него включены налоговые льготы для пострадавших отраслей по более широкому перечню ОКВЭД, чем федеральный. Речь идет о возобновлении льготы по налогу на имущество, введении двух понижающих коэффициентов для расчета стоимости патента. Это наш сигнал бизнесу, чтобы они планировали свою работу с учетом этих льгот на 2022 год, — отметила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Новосибирск. И того, что есть, достаточно?

— Мы готовы оказывать поддержку в части уменьшения ставок налогообложения. Эти переговоры с бизнесом мы ведем уже полтора года, но пока не получили открытую информацию о том, как на региональный бизнес повлияла пандемия. Без этих данных мы не можем сделать соответствующий экономический расчет того, как уменьшение платежей по налогам поддержит предприятия, а также что это даст бюджету. Нужно раскрыться полностью.

Отметим, что в Новосибирской области предприниматели с апреля 2020 года пытаются продвинуть идею о снижении ставок по УСН. Сегодня ставки по УСН в регионе составляют 6% с объектом налогообложения «доходы» и 15% с объектом «доходы минус расходы». После очередной встречи с бизнесом в начале декабря замгубернатора Сергей Семка заявил:

Возможно, такое отношение к смягчению требований к МСБ в Новосибирской области в части уплаты налогов связано с тем, что даже без них регион получает отличные результаты. За счет тех мер поддержки, которые область приняла. То есть не видно, что малому и среднему бизнесу так плохо с нынешним уровнем налогов, как он об этом говорит — налоговые поступления-то растут.

Летом 2021 года пресс-служба УФНС по Новосибирской области сообщала, что после отмены ЕНВД 75% налогоплательщиков региона перешли на УСН, 18% стали применять патентную систему налогообложения. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), сумма поступлений за январь-июнь 2021-го увеличилась в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Всего поступили 9,4 млрд рублей. Организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих УСН, стало больше на 13,4 тысячи. По состоянию на 1 июля 2021 года количество ИП, применяющих данную систему налогообложения, составило 60,8 тысячи, организаций — 56,3 тысячи. По патентной системе налогообложения сумма поступлений увеличилась в 2,9 раза и составила 292 млн рублей. Индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему, стало больше на 19,3 тысячи, их количество достигло 23,6 тысячи.

В октябре в правительстве региона сообщили, что в номинальном выражении экономика региона восстановила потери 2020 года.