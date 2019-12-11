Избирком утвердил депутатство Дмитрия Терешкова

Избирательная комиссия Новосибирской области десятого декабря приняла решение в отношении нового депутата заксобрания, который займет вакантное место во фракции «Единая Россия». По информации избиркома, мандат получит председатель совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков.

— Принято постановление о регистрации Дмитрия Терешкова депутатом законодательного собрания Новосибирской области, — сообщают в облизбиркоме. — Дмитрию Михайловичу вручено удостоверение.

Напомним, что ранее Терешков мог занять место в областном парламенте дважды, будучи следующим по партийному списку за выбывающими депутатами. Первый раз — после избрания депутатом Госдумы Максима Кудрявцева, место которого, однако, занял бывший председатель ПСК им. Мичурина (Чистоозерный район) Василий Розенталь. Второй шанс Терешкову выпал после отставки лидера списка единороссов, теперь уже экс-директора НМИЦ им. Мешалкина Александра Караськова. Единороссы же в тот момент посчитали необходимым укрепить в областном парламенте аграрный блок, и решением регсовета партии мандат — в обход Терешкова — был передан директору АО «Ивановское» (Баганский район) Виктору Бамбуху. Но после назначения последнего главой Баганского района место в областном парламенте вновь оказалось вакантным. Как сообщали InfoPro54 в областном руководстве «Единой России», было принято решение о том, что его займет известный новосибирский бизнесмен, с которым соответствующие переговоры проводил секретарь регсовета партии, губернатор области Андрей Травников.

Некоторые единороссы настороженно отнеслись к данному решению. Как известно, Терешков опосредовано связан с мэрией Новосибирска, возглавляемой лидером областных коммунистов Анатолием Локтем. Анну Терешкову, супругу бизнесмена, в октябре повысили с начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики до заместителя главы города. А сам Терешков имеет негласный статус одного из основных спонсоров Анатолия Локтя, который в сентябре был избран мэром Новосибирска на второй срок.

Стоит отметить, что новоназначенному депутату предстоит проработать в региональном парламенте текущего созыва меньше года — в сентябре 2020 года состоятся выборы нового созыва заксобрания области и горсовета Новосибирска.

Фото с сайта избиркома Новосибирской области