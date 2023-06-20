Как стать владельцем бесхозной дачи

По словам парламентария, если у понравившегося вам заброшенного участка есть хозяин, то, чтобы его приобрести, владельца придется найти. Однако, если выяснится, что собственник просто отказался от заброшенного участка, то любой желающий будет вправе приобрести его у муниципалитета за минимальную стоимость, передает издание «Российская газета».

При этом Никита Чаплин отметил, что существуют и другие варианты.

Так, по закону земельный участок у хозяина могут изъять, если он в течение трех лет не использовался по назначению, и при этом собственник в суде отказался устранить это нарушение, уточнил депутат.

Если участок в итоге разбирательств изъяли, то он становится частью муниципальной собственности, и тогда вы можете его приобрести.

Кроме того, Чаплин пояснил, как оформить на себя бесхозную дачу, если найти её владельца так и не удалось.

Согласно российскому законодательству, бесхозяйным может считаться только объект недвижимости (здание, например, дом), у которого нет владельца, при этом земельный участок под эту категорию не подпадает.

Сведения о таком объекте вносят в ЕГРН (обязанность муниципалитета). Через год после постановки бесхозяйной недвижимости на учёт муниципалитет может через суд признать объект муниципальной собственностью. И после этого землю вместе с домом можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить, заключил Чаплин.

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