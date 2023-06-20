Новосибирские приставы чуть не сорвали жителю Бердска свадебный вояж на Бали

Несмотря на решение суда, обязывающего продавца онлайн-курсов из Бердска выплатить покупательнице деньги за неоказанную услугу, должник данное решение выполнять не торопился до тех пор, пока не решил съездить в загранотдых. К этому времени сумма задолженности составила 351 тысячу рублей, включая частичное удовлетворение иска истицы в 120 тыс. руб., неустойку в 109 тыс руб., компенсацию морального вреда в 5 тыс. руб и штраф в 117 тыс руб. Об этом сообщают в управлении службы судебных приставов по Новосибирской области.

— Он систематически попадает в ряды должников, — рассказывают в управлении предысторию. — Но при этом долги погашает. В этот раз необходимо было погасить долг в 351 тысячу рублей перед жительницей Нижнекамска. Девушка приобрела онлайн-курс для продвижения себя. Но услугу так и не получила. Поскольку продавец деньги не вернул, покупатель обратилась в суд, чтобы взыскать деньги за онлайн-курс, проценты по кредиту и компенсацию морального вреда. Ответчику вынесли исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности.

При этом о возбуждении исполнительного производства, и прилагающийся к этому ограничениях, в том числе на вылет за границу, должник узнал в личном кабинете на Госуслугах. К этому времени он запланировал свадебное путешествие на Бали.

— Постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении на выезд из России стал мотиватором погасить задолженность, — сообщают в управлении. — После оплаты все санкции в отношении гражданина сняли.

Напомним, что взыскание задолженности в некоторых случаях только помогает семейной жизни. Например, от обязанности рассчитаться жителя Карасука, задолжавшего алименты на троих детей, не спасли ни статус участника спецоперации, ни полученное в ходе неё ранение.

Ранее редакция сообщала о необычном крупном должнике, появившемся у мэрии Новосибирска.