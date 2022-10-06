Как учить французский язык

Ниже мы делимся практическими советами для изучения французского языка.
Любой язык нужно учить не много, а регулярно. Далеко не все могут выделить на это целый час каждый день. Гораздо продуктивнее уделять языку по 15-20 минут и делать перерывы. Так вы решаете две задачи:
Этот последний пункт очень важен, он подводит к следующему пункту.
Нередко приходится слышать от студентов: «Ну, почему на этом языке говорят так? Ведь по-русски иначе!» (Скорее всего, иностранцы, которые изучают русский язык, думают так же). Русский язык имеет свои особенности, французский – свои, и вы никогда не выучите ни один язык, если будете жаловаться на то, что он «другой».
Вместо этого стоит изучать, чем именно иностранный язык отличается от родного, и это уже следующий пункт.
Выше мы перечислили особенности французского языка, которые сближают его с русским. Прилагательные согласуются с существительными в роде и числе: la robe verte (платье зеленое) – le sac vert (сумка зеленая) – les arbres verts (деревья зеленые). В первом случае существительное женского рода, во втором – мужского, в третьем примере – существительное мужского рода во множественном числе, и прилагательные это отражают. Выучить это правило не составит труда.
Одна из главных сложностей французского языка – иной род существительных. Возьмем предыдущий пример:
Похожая ситуация будет и в других языках. Здесь изучающим помогут словари, например https://studentsbook.net/catalog/frantsuzskiy_yazyk/slovari/. В словаре французского языка статьи о словах включают грамматические характеристики, в первую очередь, род существительных и указание на часть речи. Если прилагательное или существительное меняют окончание, статья также может это отражать.
Французский язык коварен, когда дело доходит до фонетики. Всего один неправильно произнесенный звук может в корне поменять смысл.
В одном из учебников французского языка был короткий рассказ о красивой девушке с серыми глазами и вьющимися волосами (cheveux). Однако из-за ошибки в произношении у девушки вместо волос на голове могли расти… лошади (chevaux).
Многие словари французского языка содержат краткий фонетический справочник. Он поможет сориентироваться в правильном произношении слов, если вы изучаете язык самостоятельно.
Еще одна ошибка, которую допускают все без исключения начинающие студенты, — это перевод и запоминание каждого слова в отдельности. На самом деле, французский язык содержит много устойчивых выражений, которые следует запоминать целиком. Изучение словарных статей поможет быстро и качественно пополнить словарный запас, если запоминать идиомы и словосочетания.
Еще одна особенность французского языка – наличие надстрочных и подстрочных знаков. Все они влияют на произношение слов. К примеру, по правилам чтения французского языка буква С читается:
В слове France [fʁãs] это правило применяется буквально. Однако в прилагательном français или в именах François/Françoise оно «не работает», если не добавить к букве C знак «сэдий». Благодаря маленькому «хвостику» буква С читается как [s], даже если за ней идут a, o или u.
Все эти особенности так же отражаются в словаре французского языка.
Мы перечислили основные аспекты изучения языка, в освоении которых вам помогут словари. Гарантированного срока изучения не существует. Даже если это ваш первый иностранный язык, но вы любите его звучание и вас не пугают некоторые грамматические тонкости, то вы выучите его быстрее, чем если вам вдруг стало «надо» овладеть языком на среднем уровне. Однако и при большой любви к языку на его освоение до уровня B1/B2 уйдет не меньше года при регулярных занятиях.
Фото с сайта freeimages.ru
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