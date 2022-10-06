Как учить французский язык

Как учить французский

Ниже мы делимся практическими советами для изучения французского языка.

Учите минимум 15 минут каждый день

Любой язык нужно учить не много, а регулярно. Далеко не все могут выделить на это целый час каждый день. Гораздо продуктивнее уделять языку по 15-20 минут и делать перерывы. Так вы решаете две задачи:

погружаетесь в язык;

учитесь переключаться между родным языком и иностранным.

Этот последний пункт очень важен, он подводит к следующему пункту.

Иностранный язык – другой

Нередко приходится слышать от студентов: «Ну, почему на этом языке говорят так? Ведь по-русски иначе!» (Скорее всего, иностранцы, которые изучают русский язык, думают так же). Русский язык имеет свои особенности, французский – свои, и вы никогда не выучите ни один язык, если будете жаловаться на то, что он «другой».

Вместо этого стоит изучать, чем именно иностранный язык отличается от родного, и это уже следующий пункт.

Учите языки в сравнении

Выше мы перечислили особенности французского языка, которые сближают его с русским. Прилагательные согласуются с существительными в роде и числе: la robe verte (платье зеленое) – le sac vert (сумка зеленая) – les arbres verts (деревья зеленые). В первом случае существительное женского рода, во втором – мужского, в третьем примере – существительное мужского рода во множественном числе, и прилагательные это отражают. Выучить это правило не составит труда.

Одна из главных сложностей французского языка – иной род существительных. Возьмем предыдущий пример:

la robe (ж.р.) – платье (ср. р.);

le sac (м.р.) – сумка (ж.р.);

l’arbre (м.р.) – дерево (ср.р.).

Похожая ситуация будет и в других языках. Здесь изучающим помогут словари, например https://studentsbook.net/catalog/frantsuzskiy_yazyk/slovari/. В словаре французского языка статьи о словах включают грамматические характеристики, в первую очередь, род существительных и указание на часть речи. Если прилагательное или существительное меняют окончание, статья также может это отражать.

Произношение важно!

Французский язык коварен, когда дело доходит до фонетики. Всего один неправильно произнесенный звук может в корне поменять смысл.

В одном из учебников французского языка был короткий рассказ о красивой девушке с серыми глазами и вьющимися волосами (cheveux). Однако из-за ошибки в произношении у девушки вместо волос на голове могли расти… лошади (chevaux).

Многие словари французского языка содержат краткий фонетический справочник. Он поможет сориентироваться в правильном произношении слов, если вы изучаете язык самостоятельно.

Запоминайте выражения и фразы

Еще одна ошибка, которую допускают все без исключения начинающие студенты, — это перевод и запоминание каждого слова в отдельности. На самом деле, французский язык содержит много устойчивых выражений, которые следует запоминать целиком. Изучение словарных статей поможет быстро и качественно пополнить словарный запас, если запоминать идиомы и словосочетания.

Обращайте внимание на правописание

Еще одна особенность французского языка – наличие надстрочных и подстрочных знаков. Все они влияют на произношение слов. К примеру, по правилам чтения французского языка буква С читается:

как [k] перед гласными a, o, u и согласными;

как [s] – перед гласными e, i, y.

В слове France [fʁãs] это правило применяется буквально. Однако в прилагательном français или в именах François/Françoise оно «не работает», если не добавить к букве C знак «сэдий». Благодаря маленькому «хвостику» буква С читается как [s], даже если за ней идут a, o или u.

Все эти особенности так же отражаются в словаре французского языка.

Как быстро выучить французский

Мы перечислили основные аспекты изучения языка, в освоении которых вам помогут словари. Гарантированного срока изучения не существует. Даже если это ваш первый иностранный язык, но вы любите его звучание и вас не пугают некоторые грамматические тонкости, то вы выучите его быстрее, чем если вам вдруг стало «надо» овладеть языком на среднем уровне. Однако и при большой любви к языку на его освоение до уровня B1/B2 уйдет не меньше года при регулярных занятиях.