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Рынок металлопроката находится в стадии «разгона»

  • 06/10/2022, 15:59
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Рынок металлопроката находится в стадии «разгона»
Несмотря на вводимые ограничения, логистические трудности и небывалый рост цен в начале года, он все это время продолжал держаться в своей экономической нише, считает эксперт.

Директор Новосибирского завода резки металла (НЗРМ) Дмитрий Ионычев рассказал о перспективах рынка металлопроката и возможностях, открывающихся для компаний Новосибирска, передает ДК Новосибирск.

По прогнозу экспертов металлургических комбинатов, в этом году объемы производства стали могут сократиться в среднем на 15%. Уточняется, что в основном уменьшение коснется стального проката готового. А вот объемы производства чугуна, согласно ожиданиям, сократятся на 3%, нелегированная сталь, в свою очередь, сохранит объемы производства на уровне 61-62 млн тонн.

Прекращение с июня экспорта российской стали в страны ЕС неожиданно открыло возможность для роста внутреннего потребления до 79%. Потребление нелегированной стали выросло на 13%, доля потребления проката приблизилась вплотную к отметке в 90%. В количественном соотношении суммы внутреннего потребления за девять месяцев 2022 г. остались фактически на уровне предыдущего периода, несмотря на общее снижение объемов производства металлопродукции.

Ожидается, что в четвертом квартале текущего года цены на металл могут увеличиться в среднем на 4-5% в результате роста котировок, удорожания сопутствующих материалов, роста затрат на логистику, стабилизации на валютном поприще, появления новых каналов для экспорта продукции наряду с развитием внутреннего потребления.

— Несмотря на вводимые ограничения, логистические трудности, небывалый рост цен в начале года, рынок металлопроката уверенно держится в своей экономической нише. <…> Цены пришли к уровню стабилизации, их повышение в четвертом квартале 2022 г. не ударит по потребительскому спросу, но создаст платформу для повышения маржинальности и развития металлургических компаний. <…> Рынок металлопроката <…> находится в стадии «разгона», а на сколько он сможет разогнаться, будет зависеть, в том числе от дальнейшей политической ситуации в стране, — заключил Дмитрий Ионычев.

Фото: unsplash.com

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Рубрики : Экономика Промышленность

Регионы: Россия

Теги : Экономика рынок металлопрокат кризис


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