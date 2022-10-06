Рынок металлопроката находится в стадии «разгона»

Директор Новосибирского завода резки металла (НЗРМ) Дмитрий Ионычев рассказал о перспективах рынка металлопроката и возможностях, открывающихся для компаний Новосибирска, передает ДК Новосибирск.

По прогнозу экспертов металлургических комбинатов, в этом году объемы производства стали могут сократиться в среднем на 15%. Уточняется, что в основном уменьшение коснется стального проката готового. А вот объемы производства чугуна, согласно ожиданиям, сократятся на 3%, нелегированная сталь, в свою очередь, сохранит объемы производства на уровне 61-62 млн тонн.

Прекращение с июня экспорта российской стали в страны ЕС неожиданно открыло возможность для роста внутреннего потребления до 79%. Потребление нелегированной стали выросло на 13%, доля потребления проката приблизилась вплотную к отметке в 90%. В количественном соотношении суммы внутреннего потребления за девять месяцев 2022 г. остались фактически на уровне предыдущего периода, несмотря на общее снижение объемов производства металлопродукции.

Ожидается, что в четвертом квартале текущего года цены на металл могут увеличиться в среднем на 4-5% в результате роста котировок, удорожания сопутствующих материалов, роста затрат на логистику, стабилизации на валютном поприще, появления новых каналов для экспорта продукции наряду с развитием внутреннего потребления.