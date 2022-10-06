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В Красноярском крае выделят 1 млрд. рублей на помощь мобилизованным

  • 06/10/2022, 16:40
Выплаты мобилизованным
Средства пойдут на выплаты мобилизованным гражданам и для приобретения необходимых им вещей.

На сессии законодательного собрания края вице-премьер — министр финансов региона Владимир Бахарь во время корректировки бюджета рассказал о том, что власти выделят 1 млрд. рублей в 2022 году на поддержку мобилизованных. Об этом сообщил ТАСС.

— Мы предложили увеличить расходы на 1,2 млрд рублей, фактически речь идет об увеличения резервного фонда как реакции на события, которые происходят, и на поддержку граждан, принимающих в участие специальной военной операции, — рассказал Бахарь.

По его словам, средства пойдут на выплаты мобилизованным жителям, ранее утвержденные губернатором края Александром Уссом, и для приобретения необходимых им вещей. Депутаты поддержали данную корректировку.

— Параллельно с этим у нас идет большая проработка, потому что речь идет о тысячах комплектах: и по вещевому довольствию, и по медицинским комплектам, аптечкам и определенному набору медикаментов и инструментов, в том числе по спецснаряжению. Это большая работа, и пока мобилизованные будут находиться в учебных центрах, мы ей будем заниматься, — отметил председатель правительства края Юрий Лапшин.

Ранее стало известно, что в конце сентября губернатор Усс дал распоряжения выплатить всем мобилизованным гражданам по 100 тысяч рублей из региональных средств. В Норильске власти города выделили по 100 тыс. рублей единовременной помощи мобилизованным. Также мэрия заполярного города закупила им бронежилеты и каски.

 

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске пройдут проверки обоснованности повышения цен на предметы, необходимые для сбора мобилизованных. 

Фото: pixabay — Evgeny

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Красноярск

Теги : выплаты мобилизованным


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