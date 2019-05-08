В Новосибирске продаются 40 квартир с видом на салюты

Средняя стоимость квартир, владельцы которых указывают возможность смотреть салют во время городских праздников из дома, составляет 4,8 млн руб., подсчитали аналитики сайта по подбору недвижимости N1.RU.

Отмечается, что цены на видовые квартиры в этом сегменте колеблются от 1,25 до 16,5 млн руб. А средняя цена квадратного метра по всем объектам с видом на салют, которые сейчас есть в продаже — 84 тыс. руб. Сейчас собственники на сайте N1.RU продают 40 квартир со специальной отметкой о возможности просмотра фейерверков не выходя из дома. Почти всё жильё находится в высотных домах.

— Большинство собственников, продающих квартиры, очень подробно рассказывают о преимуществах своего жилья, отмечая, в том числе красивый вид из окна, а также возможность смотреть праздничные салюты. Вряд ли этот бонус от удачного расположения позволяет продать такой объект дороже, но точно выделяет видовую квартиру на фоне всех остальных, — рассуждает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Фото: pixabay.com, автор- olga-friend0