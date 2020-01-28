Как управлять прибылью?

С 19 по 21 февраля бизнес-интенсив «Финансы. Бюджетирование и управленческий учет». Приглашаем собственников и директоров, финансовых директоров и специалистов по финансам!
Автор и ведущая интенсива — Марина Гусева (Гуляева), генеральный директор и владелец Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления с 15-летним опытом. Команда Марины Гусевой (Гуляевой) помогла 200+ компаниям Сибири повысить эффективность работы.
3-дневное обучение — это в общей сложности 20 часов интенсивного обучения. Ваш результат — экономия времени на поиск информации, ведь мы объединили в программе всю необходимую теорию и многолетний опыт.
Что в программе бизнес-интесива? Вот 4 основных блока:
Теория + практика. Решаем проблемы реального бизнеса под руководством эксперта. Вы разберетесь, как устроена система управления финансами, а главное – поймете, что и как изменить в своей компании.
Подробная программа и регистрация на сайте интенсива >>
Более 150 собственников и топ-менеджеров уже прошли бизнес-обучение от «ИНТАЛЕВ» и Марины Гусевой (Гуляевой). Что они говорят о своих результатах?
Приходите, чтобы разобраться и вывести свой бизнес на новый уровень!
Подробная программа и регистрация на сайте интенсива >>
+7 (383) 203-53-95
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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