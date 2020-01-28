Банк России составил рейтинг «токсичных» регионов по ОСАГО

ЦБ выпустил первый «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО». Анализ ЦБ основан на изменениях региональных финансовых и нефинансовых показателей – частоты страховых случаев, размера средней выплаты по ОСАГО и скользящего коэффициента выплат.

В «красной» зоне (наиболее высокий риск) оказались 9 регионов. Это Краснодарский край, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Чеченская и Кабардино-Балкарская республики, а также в Ингушетия.

— В ряде субъектов Российской Федерации отмечаются повышенные риски при осуществлении ОСАГО, связанные с противоправными действиями недобросовестных участников страхового рынка при оформлении полисов и урегулировании убытков, — говорится в документе регулятора.

В «желтую» зону, где риски мошенничества с «автогражданкой» также велики, попали 22 субъекта. В этом списке: Москва, Владимирская, Смоленская, Липецкая, Ивановская, Нижегородская, Ульяновская, Пензенская, Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Марий Эл, Республика Алтай, Тыва, Саха (Якутия), Приморский, Хабаровский края, Бурятия и Еврейская автономная область.

— Упомянутые нежелательные действия способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в субъектах Российской Федерации, отнесенных к «красной» и «желтой» зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке, — говорится в заключении исследования.

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