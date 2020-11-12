Как устроен пеллетный котел

И сразу возникает вопрос. Как такое топливо добавлять в топку котла? Это не дрова, которые можно добавить через открытую дверку прямо на горящие поленья и не тяжелый уголь, который можно забросить в топку с помощью совковой лопаты. Легкие гладкие гранулы могут веером разлететься около топки и воспламениться.

Но нет таких задач, для которых рано или поздно решение не найдут. И конструкторы нашли такое решение. Процесс добавления пеллет в топочную камеру полностью автоматизирован. Как выглядят котлы этого типа можно посмотреть в каталоге компании Бюро Котлов — https://buro-kotlov.ru/.

На что сразу можно обратить внимание. Пеллетный котел совмещен с бункером для топлива. По габаритам он больше, чем любая модель под дрова или уголь с аналогичной мощностью. Значит, установить его на кухне не получится, потребуется отдельное помещение.

Второе видимое отличие, это небольшая по объему топочная камера. Напомним, что пеллеты, это спрессованные древесные отходы. Объем спрессованного топлива небольшой, а выделяемое количество тепловой энергии такое же, как при сжигании дров.

Как работает пеллетный котел

Топливо сжигается в пламени горелки при постоянном добавлении пеллет небольшими порциями. Подача их выполняется с помощью транспортера шнекового типа. Скорость движения которого можно менять в настройках автоматического узла управления. Риск воспламенения топлива на транспортере с переходом пламени в бункер исключен полностью. Для этого на месте входа транспортера установлен специальный защитный клапан.

Гранулы с транспортера ссыпаются в специальную неглубокую чашу. Там они и сгорают в пламени горелки. В оборудовании может быть установлена как факельная, так и ретортная горелка.

В остальном конструкция котла обычна. Тепловая энергия, поступая от топочной камеры к теплообменнику, нагревает теплоноситель. Циркуляция его в системе может быть как естественной, так и принудительной.

Основным преимуществом использования пеллет называют экономичность. И это действительно правда. Соотношение количества полученной тепловой энергии к небольшому объему сожженного топлива по пиролизным котлам дает КПД до 95%.

Еще одна приятная особенность при использовании пеллет — отходов после их сгорания почти нет. Очистка зольника потребуется всего 5-6 раз за весь отопительный сезон. Ручного управления или постоянного контроля тоже нет. Все процессы регулирует автоматика.

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