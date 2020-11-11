МинЖКХ не согласился с начальной ценой тендеров на утилизацию ТКО

— Уникальная ситуация сложилась в Новосибирской области: за два месяца до конца года два генеральных подрядчика-перевозчика — АО «Айсберг» и ИП Волкова ИА (Аффилированы между собой, ИП Волкова работает под брендом «Арктик Сити». — Ред.), которые перевозят 63% мусора, взяли и ушли. Мы видим, что допсоглашение с ними вы расторгли без претензий, по обоюдному согласию: идите, пожалуйста. С чем это связано? — поинтересовался на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента зампредседателя комитета Вадим Агеенко.

Гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова пояснила, что причиной тому стала задолженность регоператора перед перевозчиками.

— Дебиторская задолженность перед перевозчиками по 2020 году с учетом сентября у нас составляет 293 млн рублей, — отметила Анисимова. — Но, несмотря на расторжение контракта, перевозчик продолжает вывозить мусор, так как в договоре прописано, что он обязан это делать до выбора новой организации на конкурсе или до того, как регоператор не приступит к вывозу самостоятельно.

— На площади Калинина мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда юрлица просто выставляют мешки с мусором на улицу. Мы прошли по офисам, выявили неплательщиков, с 24 заключили договоры, а от 42 получили отказ, — говорит Лариса Анисимова. — Проблему можно решить просто, если всех отходообразователей, находящихся в многоквартирном доме, привязать к конкретной контейнерной площадке. Тогда у регоператора появится возможность пойти в суд, воспользовавшись этим документом, и в судебном порядке заставить юрлиц заключить договор. Это предложение мы направили в адрес вице-губернатора Сергея Семки. Кроме того, просим депутатов рассмотреть вопрос с отсутствием ответственности за незаключение договора с регоператором. Соответствующие изменения внесены в Административный кодекс РФ, но они нечеткие, поэтому в ряде регионов были приняты поправки в областные законы об административных правонарушениях. Хотелось бы, чтобы профильный комитет заксобрания также рассмотрел такую возможность.

Она пояснила, что задолженность у регоператора накопилась из-за низкого тарифа, установленного областным департаментом (его в октябре опротестовал ФАС), а также сохраняющихся проблем со сбором платежей за утилизацию ТКО. Хоть общая собираемость и достигла 82%, в ряде районов области она находится на уровне 30%. Много проблем возникает при заключении договоров с юрлицами в самом Новосибирске, которые отказываются платить за услугу.

По словам Анисимовой, за 2019 год компании удалось взыскать 84% задолженности. В оставшихся долгах 17% приходятся на юрлица. Остальное — на физлица.

— В прошлом году у вас была задолженность перед подрядчиками около 800 млн рублей — и они работали, а в этом накопили 290 млн — и они ушли? Несмотря на то, что тариф на перевозку ТКО с 1 ноября подняли? На мой взгляд, это серьезный вопрос для министерства и губернатора. Сейчас основные перевозчики, разорвав договоры, продолжают вывозить мусор, но без обязательств, штрафных санкций, — рассуждает Агеенко. — Почему никто не предъявил претензий к уходящим перевозчикам из-за того, что они не рассчитываются с субподрядчиками в районах? Главы администраций говорят, что местные компании разоряются.

Депутат отнесся скептически к словам главы регоператора о расторжении контракта с подрядчиком в связи с накоплением задолженности.

— Что касается задолженности за 2019 год, в том числе у населения, то это искусственный долг, который вы выставили, не посчитав людей, проживающих в домовладении. Ваши неплатежи пошли отсюда, и здесь вы ситуацию не измените, — заявил Агеенко.

Депутат напомнил главе регоператора, что тариф получился по результатам тендеров, проведенным в 2019 году самой «Экологией-Новосибирск», где произошло снижение цены на 30%. В том числе по лотам, которые выиграли «Айсберг» и ИП Волкова И.А., согласившись работать на таких условиях.

Он также поинтересовался, согласовывала ли «Экология-Новосибирск» цену контрактов, разыгрываемых сейчас для определения новых поставщиков услуг по утилизации ТКО. Лариса Анисимова пояснила, что согласовывала, и у компании есть ответное официальное письмо из министерства ЖКХ. По ее словам, сегодня регоператор планирует подвести итоги по двум из шести объявленных лотов — на 407 млн и 1,7 млрд рублей. На каждый были поданы по 2 заявки. По первому лоту цена снижена на 10,4%, по второму — на 17%.

— Сначала министерство не согласовало порядок формирования цены. Но потом, когда разобрались, приняли так называемый затратный порядок, — уточнил вице-губернатор Сергей Семка. — Однако саму стартовую цену министерство не согласовало, так как в документах не была указана расчетная формула. Поэтому министерство подало жалобу в ФАС.

И.о. министра ЖКХ области Владимир Нормайкин подтвердил, что в жалобе аргументированно расписаны все претензии министерства, ведомство ожидает ответа.

В итоге Агеенко предложил создать рабочую группу и шире посмотреть ситуацию с ходом реформы отрасли утилизации ТКО в Новосибирской области.

— У нас есть практика 2019 и 2020 годов, понятен объем и механика утилизации, нужно делать выводы, понять, как работает регоператор в этих условиях, — заявил Вадим Агеенко.

Председатель комитета Александр Морозов добавил, несмотря на то, что утилизация ТКО — больше хозяйственный вопрос, он также является политическим.

— Политическую ответственность за ситуацию с утилизацией ТКО несут администрации на территориях, министерство, правительство и мы, депутаты. Нужно разобраться, найти зоны влияния и наши возможности — каким образом можно попытаться конструктивно решить вопрос в интересах жителей, — заявил Морозов.

Напомним, вчера на пресс-конференции в Новосибирске генеральный директор Группы «ВИС» (АО) Кирилл Гапеев отметил, что компания не хотела выводить ситуацию с партнерами («Айсберг») в публичную плоскость, но так произошло.

— Нам не все понравилось в сотрудничестве, им не все понравилось. Сейчас с «Айсбергом» проводим подсчеты и разбирательства. Компания была готова работать, возможно, даже в минус, но на тех условиях, чтобы с ней расплачивались вовремя. Вот и возникла ситуация, — отмечал Гапеев. — Ко всем партнерам, с которыми мы работали в 2020 году, мы относимся с колоссальным уважением и благодарим их. Плохих слов про «Айсберг» я сказать не могу, люди ответственные, продолжают вывозить ТКО. Понимают, что не нужно переворачивать баки, как это было в конце декабря 2019 года, что этот период нужно пройти спокойно.

На момент публикации материала информация о результатах торгов «Экологии-Новосибирск» по выбору перевозчиков ТКО на 2021-2023 годы на сайте госзакупок не появилась.

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