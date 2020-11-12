Белый, но вовсе не холодный

11 ноября в Новосибирске в седьмой стартовал Белый фестиваль — музыкальный форум, который прежде был летним арт-брендом региона. И хотя имя его с упрямым автоматизмом намекает на связь с зимой, глубинная символика события не столь прямолинейна. Никакой «снежности» образный ряд не подразумевает. Изначально белый цвет в образном ряду фестиваля намекал на совсем далекие от зимы мотивы — белизну льна, парусов, облаков, бальных платьев. И на концерты прежних шести фестивалей зрители приходили в белой летней одежде — кто в вечернем и нарядном, кто в стильном casual’е.

В 2020 году с Белым фестивалем произошло то же, что и со многими другими проектами — его пришлось переносить, переносить на позднюю осень.

— Но получилось очень удачно, — отметил Григорий Милогулов, заместитель министра культуры Новосибирской области на стартовой пресс-конференции Белого фестиваля, прошедшей в пресс-центре ТАСС. — В этом году фестиваль очень большой и по хронологии, и по контенту — будем наслаждаться разнообразной музыкой в течение полутора месяцев. Нынешний Белый фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». Он рекордный по богатству программы. Отчасти это объясняется и спецификой года: за время вынужденного простоя и самоизоляции у артистов и творческих коллективов накопился огромный запас нерастраченной энергии. Отложенная потребность стала, как ни странно, позитивным фактором — дала небывалую для всех семи лет концентрацию контента.

Замминистра подчеркнул, что с Рождественским фестивалем Белый фестиваль никак не связан:

— Мы их не смешиваем, это автономные истории. Рождественский — сугубо зимний фестиваль. Белый — летний, который чисто ситуативно стал зимним. Надеюсь, надолго белоснежным фестиваль не станет и снова станет летним. Хотя от белого дресс-кода мы в этот раз отошли — зимой это все-таки сложно выполнить.

Седьмой Белый фестиваль длиннее всех прежних — с 11 ноября по 25 декабря.

В свою очередь, генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников подчеркнул, что исключительна в этот раз не только хронология, но и насыщенность.

— Фестиваль включает в себя 11 программ, фактически каждая из которых уникальна, — сказал директор филармонии. — Раньше базовым участником фестиваля был наш филармонический камерный оркестр, а когда нам стало понятно, что в этом году фестиваль все-таки состоится, то мы решили: пусть событие это станет более разножанровым. И представлены будут не только музыкальные форматы. И поэтому, думаю, интерес публики будет даже больше, чем в прошлые годы. Огромное созвездие исполнителей в различных жанрах. Благодаря областному Министерству культуры фестиваль стал очень разноплановым.

Детальнее эту вариативность огласила Алена Болквадзе, заместитель генерального директора филармонии по международным связям, автор проекта «Белый фестиваль»:

— Будет и fusion, и фолк-рок. И, конечно, наше основное направление — классическая музыка. Впервые представлено художественное слово — жанр, олицетворяемый Сергеем Чонишвили, пожалуй, главной российской звездой по этой части. Даже fashion-компонент запланирован. Опыт fashion-концерта у нас уже был в прошлом году — при участии китайского дизайнера, модели — артистки камерного оркестра. В этом году никаких дефиле не будет, зато решили пригласить стилиста Тима Ильясова. Это уже не первый его приезд в Новосибирск, в этот раз у него очень интересная лекция «Тренды моды в условиях кризиса».

По словам Алены Болквадзе, news-фактор на седьмом Белом фестивале будет максимальным: практически все резиденты в нем участвуют впервые. Даже те, у кого опыт исполнительского знакомства с Новосибирском уже есть.

— У меня был опыт выступления в Новосибирске, но в таком ярком контексте это фактически мой дебют тут, — подчеркнула Теона Контридзе, участница фестиваля, чей концерт его и открывает. — На филармонической сцене наша группа впервые, раньше мы работали на ивент-поприще. Филармонической сцены в моей судьбе прежде не было, мне самой интересно, что это за метафизика. Рада, что мой филармонический дебют именно в Новосибирске, в обожаемом мною городе. И материал максимально новый. На концерте будут наши кавер-версии «Джазовых стандартов», авторские композиции, которые для 90% зала точно в новинку.

Изначально, когда фестиваль был летним, у него был свой визуальный стиль, своя колористика. И хотя зимняя тема в его эмблематике не форсируется даже сейчас, организаторы не возражают против милой капельки сезонного символизма.

— Мы надеялись на снег в день старта фестиваля, — пошутила Алена Болквадзе. – Впрочем, впереди еще почти весь ноябрь и декабрь. Думаю, снегом событие успеет украситься. Хотя имя «Белый» и не подразумевает лобовую зимнюю семантику.

Организаторы Белого фестиваля особо отметили, что к суровым реалиям года они относятся всерьез и вопросы санитарной безопасности ими решены бескомпромиссно: дистанцированная рассадка зрителей, максимальная доступность санитайзеров, термометрия на входе, все артисты приезжают с заверенными ковид-тестами.

— Все санитарные аспекты проработаны максимально, — подчеркнул Григорий Милогулов. — Не опасайтесь, приходите, ибо столь уникальное событие невозможно пропустить. Такому событию нужен именно очный зритель для энергетического обмена. Видеть и слышать все это лучше вживую!

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