Как узнать, кто за вами следит по номеру мобильного телефона

Номер сотового телефона может указывать на месторасположение его владельца, рассказывает агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. По российскому законодательству, все SIM-карты, оформленные на физических лиц, регистрируются на паспортные данные конкретного владельца.

— У провайдеров телефонных услуг есть чёткое понимание, кем их клиент является, и с помощью технологий пеленгации они могут определить точную локацию абонента, — отмечает специалист.

Сами по себе эти технологии безобидны и используются для своевременного информирования пользователей, например, о погоде или доступных услугах во время путешествия при смене регионов. Работает эта система, по словам собеседника агентства, опираясь на сотовые вышки вокруг объекта, рассчитывая через угловые координаты его местоположение.

Доступ к этой информации есть только у сотовых операторов и по запросу у правоохранительных органов, указывает Мясоедов.

— Тем не менее, практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством смс-сообщения происходит активация услуги. Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы, — говорит собеседник.

С учётом того, что телефонный номер всё чаще используется как персональный идентификатор, в том числе и при подключении к публичному wi-fi, рекламодатели и даже мошенники могут узнавать, где вы находитесь, сопоставляя зарегистрированный в беспроводной сети номер со специальными базами, циркулирующими в даркнете. Таким образом осуществляется слежка по мобильному номеру даже без привлечения сложных технологий, предупреждает он.

По мнению спикера, самой надёжной мерой предосторожности по-прежнему остаётся цифровая гигиена. Не стоит вводить телефонный номер на незнакомых интернет-площадках. Также Мясоедов рекомендует обратиться к провайдеру связи с запросом о подключённых сервисах слежения и в случае надобности их деактивировать.