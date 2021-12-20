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Завершился XIV Международный Рождественский фестиваль искусств

  • 20/12/2021, 17:31
Новости Новосибирска
Музыкальная часть обеспечила фестивалю международный статус.

Концертом британского пианиста Барри Дугласа и Новосибирского симфонического оркестра завершилась музыкальная программа XIV Международного Рождественского фестиваля искусств. Музыкальная часть обеспечила фестивалю международный статус: с 6 по 18 декабря в Новосибирске выступали музыканты из Венгрии, Сербии, Японии, Испании, Грузии, Германии, Великобритании и России, фестиваль объединил классику и современную музыку, рок и фолк, джаз и музыку аниме. Хедлайнерами фестиваля стали Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр», впервые в городе выступили солисты Будапештского театра оперетты, Тбилисский Патриарший хор Кафедрального собора Святой Троицы и аккордеонист Горка Эрмоза; в фестивале приняли участие известнейший современный композитор Владимир Мартынов, скрипачка Татьяна Гринденко и ансамбль OPUS POSTH, солисты ведущих оперных театров страны в проекте «Тенора XXI века», фортепианный дуэт Pianotatement из Германии и другие.

Участниками фестиваля стали и ведущие коллективы филармонии: Новосибирский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – Томас Зандерлинг) выступил на открытии и закрытии фестиваля; Филармонический камерный оркестр представил одну из интереснейших программ фестиваля «Японские игры в аниме» под управлением японского маэстро Кеничи Симуры; Русский академический оркестр выступил в необычном амплуа на концерте «Рок с русским акцентом» вместе с Денисом Шаповаловым (электровиолончель), а Filarmonica-квартет составил великолепную компанию испанскому баянисту Горке Эрмоза. На фестивале была представлена мировая премьера – хоровая пьеса «О, сакура» грузинского композитора Звиада Болквадзе на стихи средневековых японских поэтов в исполнении Патриаршего хора Грузии. В прямом эфире транслировались концерты «Испанские истории» и концерт-закрытие с Барри Дугласом и Новосибирским симфоническим оркестром.

— Программы музыкальной части фестиваля учитывали разнообразные вкусы публики, ориентировались на разные аудитории. Например, на концерте «Японские игры в аниме» 70% зала составила молодежь до 23 лет, которые купили билеты по «Пушкинской карте». А поклонники Русского академического концерта с большим интересом приняли новую рок-программу с хитами Nirvana, Queen и AC/DC. Событиями фестиваля стали концерты Горана Бреговича и Патриаршего хора из Грузии. Фестиваль посетили около 5 тысяч зрителей, — отметил генеральный директор филармонии Александр Бочарников.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что приглашение зарубежных артистов стало возможным благодаря участию фестиваля в перечне мероприятий национального проекта «Культура»:

—  При подготовке фестиваля мы старались представить все жанры музыки – те, которые иногда невозможно собрать в рамках одного сезона. Главное достоинство фестиваля – возможность пригласить артистов первой величины, —  отметила заместитель генерального директора Новосибирской филармонии по международным связям Алёна Болквадзе.

XIV Международный Рождественский фестиваль искусств проводится в Новосибирской области один раз в два года в рамках национального проекта «Культура». Организатор фестиваля – Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при поддержке Министерства культуры Новосибирской области в партнерстве с Новосибирской государственной филармонией. Важной составляющей Рождественского фестиваля, известного высоким статусом участников, является то, что с каждым годом он привлекает все больше новосибирских творческих коллективов – театров, музеев, образовательных учреждений, помогая развивать культурный потенциал региона.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : фестиваль Новосибирская филармония Международный Рождественский фестиваль искусств


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