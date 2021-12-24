Как вернуть легкость легким?

В этом уверена врач-пульмонолог с 19-летним профессиональным опытом, фтизиатр лечебно-оздоровительного санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa) Светлана Пеннер.

— Еще до пандемии было заметно, что увеличивается количество пациентов, страдающих ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) — это бич современного города, — говорит Светлана Александровна. — Также с ростом аллергизации год от года учащалась заболеваемость бронхиальной астмой. Но COVID перекрыл все. Поражения бронхолегочной системы, характерные для ковид-инфекции, характеризуются более выраженной, более острой симптоматикой, появились термины «пост-ковидный синдром» или Long COVID, и эти проблемы дыхательной системы вышли на первый план.

Осложнения могут коснуться всего организма, но в первую очередь ковид, как респираторная инфекция, бьет по легким, бронхам. Затрудненное дыхание, одышка, кашель могут не проходить месяцами. Например, все чаще встречается синдром кашлевой гиперчувствительности, когда корень зла и найти-то невозможно. В настоящее время считается, что вирус, который в данном случае выступил больше как аллерген, затронул нервные окончания, что впоследствии вызывает длительный сухой кашель от малейшего раздражения чувствительной слизистой оболочки. Но методы лечения есть, их надо подбирать индивидуально каждому пациенту.

— Что касается программы реабилитации после ковида, внедренной в санатории «Парус Резорт», то во главу угла поставлено то, чем силен этот санаторий, — поясняет Светлана Пеннер. — А он особенно силен физиолечением. База совершенно потрясающая — здесь имеются аппараты, которых нет нигде в городе, и оригинальные методики их применения, непрерывно пополняющиеся новыми разработками. Так что на службе здоровья наших пациентов — самое совершенное оборудование.

В арсенале врачей для реабилитации в постковидный период такие методы физиолечения, как амплипульстерапия (улучшает кровообращение в легких, расширяет бронхи); оксигенотерапия — вдыхание увлажненного воздуха с большим количеством кислорода (процедура уменьшает последствия кислородного голодания, которое обязательно было при ковиде); гелиокс-терапия — она заключается в том, что человек вдыхает смесь кислорода и гелия (атом гелия мелкий, юркий и проворный, он проникает всюду и служит проводником кислорода в более глубокие отделы легких).

Широко используются лечебные ингаляции с минеральной водой и растворами медикаментов, фитотерапия, прием лечебных чаев со строго подобранным составом трав, аппликации озокерита, ускоряющие рассасывание остаточных явлений воспаления.

Арсенал оборудования постоянно пополняется.

— Протестировали и вводим в эксплуатацию аппарат ксеноновой терапии, — перечисляет доктор. — Вдыхание воздуха с большим содержанием инертного газа ксенона улучшает состояние системы мукоцилиарного клиренса (это наш защитный механизм, который одним из первых страдает при встрече с инфекционным агентом — вирусами и бактериями). Аппарат также облегчает дыхание, обеспечивает поступление кислорода в легкие.

Гвоздь программы реабилитации — высокоинтенсивная магнитотерапия. Аппарат SIS (Super Inductive System) использовался и раньше для лечения травм и восстановления подвижности суставов. Мы приспособили его для лечения самого распространенного и самого грозного осложнения ковид-инфекции на легкие — пневмофиброза. Это когда губчатая дышащая легочная ткань замещается плотной тканью, похожей на сухожилия. Пневмофиброз образуется на месте тех самых «матовых стекол», он не дает легкому развернуться. Если же фиброз распространенный, это приводит к формированию легочной гипертензии, а это еще более опасная патология, которую лечат совместно пульмонологи и кардиологи.

Процедура высокоинтенсивной магнитотерапии, как рассказала Светлана Пеннер, очень эффективна: уже после второго-третьего сеанса видны результаты, но тянуть с началом реабилитации нельзя, чем раньше начнете — тем лучше эффект.

Есть и другие методы лечения, как аппаратного, так и общего воздействия: спелеотерапия в соляной пещере, бассейн с солью Мертвого моря (купание в нем — это и движение, и вдыхание целебных ионов), дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, массаж и многое другое.

Но, конечно, кроме вирусных, бывают и иные неполадки органов дыхания. Если слабое место — бронхи и легкие, можно воспользоваться программой «Свободное дыхание». Спектр физиолечения примерно тот же, а забота доктора гарантирована всем.

А хороший врач — это половина успеха. (вторая половина — старания больного да божья воля). Сейчас уже наработаны стандарты постковидной реабилитации, но что касается медикаментозной составляющей лечения, то тут доктор опирается на свой профессиональный опыт, знания, актуальную информацию и применяет индивидуальный подход к каждому.

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