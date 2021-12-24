Как накажут за нелегальную сдачу квартиры

Всех, кто сдаёт квартиру в аренду, обяжут сообщать об этом государству через компьютерную систему. На вопрос, а что будет, если арендодатель не сообщит, «АиФ» ответил генеральный директор юридической фирмы Howard Russia Андрей Борзов.

— Правительство хочет поставить под контроль рынок аренды недвижимости. Для этого Минстрой разрабатывает государственную компьютерную систему (ГИС), где арендодатели должны будут размещать информацию о сдаваемом в наём жилье и машино-местах, указывая арендную плату, — говорит Борзов. — Пока закон обязывает регистрировать в Росреестре только арендные договоры на срок больше 1 года. Но не исключено, что через ГИС придётся информировать государство и о мелких договорах. Сделать это будет просто, а за отказ арендодателей-физлиц предполагается штрафовать на сумму от 500 до 2,5 тыс. руб. Однако не думаю, что таких штрафов будет очень много. Квартиры снимают миллионы людей, и проверить, на каком основании они в них проживают, крайне сложно. У полиции нет такой армии участковых.

Минстрой разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды, а также саму систему. Однако новая информационная система арендного жилья Минстроя не изменит рынок недвижимости, если единственным стимулом для участия в ней будут штрафы, считают эксперты. Больший эффект для «обеления» рынка, по их мнению, даст усовершенствование законодательства и появление удобных сервисов для владельцев квартир.

Напомним, Минстрой намерен запустить государственную информационную систему, где должен будет регистрироваться каждый договор аренды. Нарушителей ждут штрафы. Система позволит сделать рынок более прозрачным, обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, считают в Минстрое. Законопроект предполагается внести в Госдуму к весенней сессии.