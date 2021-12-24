РУСФОНД собирает деньги на лечение ребенка с церебральным параличом

Сразу после рождения у Вани произошло кровоизлияние в головной мозг, он сам не дышал, его поместили в реанимацию.

— Только в два с половиной месяца нашего малыша выписали домой. Мы сразу занялись лечением Вани, но к восьми месяцам стало понятно, что он отстает в развитии: сын не переворачивался и не садился. Нам рекомендовали обратиться в томский реабилитационный центр. Ваню там научили сидеть, ползать, стоять у опоры, разговаривать. Он любит лепить, рисовать, играть с машинками, мячом, песком, но вот только не ходит, — рассказывает мама Вани Елена Агафонова.

Лечение нужно продолжать, чтобы Ваня наконец-то сделал свои первые самостоятельные шаги.

— У мальчика детский церебральный паралич, тяжелые неврологические и двигательные нарушения. Ребенок нуждается в реабилитационном лечении, требуется развитие речи, координации движения и равновесия, выработка навыков самостоятельной ходьбы, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость реабилитационного лечения составляет 248 054 рубля. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас трое детей, зарплата мужа уходит на самое необходимое, очередной курс реабилитации оплатить не можем. Обращаемся к вам за помощью! — просит Елена.

Помочь Ване можно по ссылке.