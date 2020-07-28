Как влиться в новый коллектив ‒ улыбаемся, машем и сохраняем стикеры с именами коллег

Стать частью коллектива непросто. Особенно если ты интроверт.

Прежде чем устраиваться на работу ‒ мы советуем читать объявление тщательнее. Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 37 500 вакансий в Новосибирске.

Мы собрали вакансии из 150 работных сайтов-источников, в том числе hh.ru, SuperJob, Avito и Труд.всем и выяснили ‒ как правило, по описанию понятно ‒ в каком коллективе тебе предстоит работать. Многие работодатели уделяют внимание психологическому портрету соискателя. Если ты крутой специалист, но не готов работать в команде или не любишь выезды на природу ‒ предпочтение отдадут кандидату попроще и поактивнее. Главное ‒ быть частью команды.

Как влиться в новый коллектив и не облажаться в первый же день ‒ рассказал ГородРабот.ру

Знакомься с коллегами

Не пытайся забиться в угол и сидеть весь день за рабочим столом. Если не пообедаешь ‒ урчание твоего живота будет слышно даже за стенами кабинета. Попроси эйчара провести экскурсию, познакомься с сотрудниками отдела. Предложи им пообедать вместе. Если есть трудности с запоминанием имён ‒ не стесняйся, пиши их на стикерах.

Веди себя естественно

Не пытайся казаться лучше, чем есть. Рано или поздно коллеги поймут, что это притворство. Мы не советуем казаться шутником или энтузиастом, если в душе ты интроверт. От организаций мероприятий потом не отделаешься. Не пей кофе ради общения с коллегами, если воротит от этого напитка. Налей себе чай.

Задавай вопросы

Покажи, что тебе всё интересно. Не стесняйся задавать вопросы коллегам и боссу ‒ уже давно не секрет, что вопросы ‒ это хорошо. Так ты покажешь свою заинтересованность и быстрее приступишь к выполнению задач.

Не хвастайся

Круто, если ты мастер своего дела. Но постарайся не влезать в работу других со своими идеями. Не хвастайся профессиональными навыками, высокой зарплатой и участиями в крупных конференциях хотя бы первое время ‒ это раздражает. Кстати, если кто-то сильно интересуется зарплатой ‒ назови среднюю зарплату по твоей профессии в Новосибирске ‒ пусть он будет спокоен.

Соблюдай традиции

Если на работе принято задерживаться по пятницам ради кино и пива ‒ останься. В неформальной обстановке быстрее познакомишься с коллегами и заслужишь лояльность сотрудников.

Фото предоставлено рекламодателем