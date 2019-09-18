Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Как внедрять бережливое производство: «сверху» или «снизу»?

24 сентября в Новосибирске пройдет первая встреча дискуссионного клуба по вопросам развития производственных систем.
  • 18/09/2019, 11:56
Как внедрять бережливое производство: «сверху» или «снизу»?

Участники и эксперты обсудят пути внедрения бережливого производства в организациях, а также способы вовлечения в этот процесс сотрудников.

Цель клуба — создание площадки для обмена опытом внедрения технологий эффективного производства. Формат регулярных встреч предполагает выступление приглашенных экспертов, решение кейсов, проведение мастер-классов и деловых игр, которые позволят участникам познакомиться с различными инструментами повышения производительности труда, организации и управления производственными системами.

— Четвёртый год подряд мы выступаем организационными партнёрами Сибирского производственного форума. Опыт его проведения показывает, насколько в Новосибирске востребована площадка для обмена мнениями, знаниями и технологиями в сфере производства. Стало понятно, что одного профильного мероприятия в год недостаточно, поэтому мы решили проводить регулярные тематические встречи в формате клуба. Благодаря сочетанию нескольких форм организации работы: экспертные обзоры, мастер-классы, деловые игры — участники Клуба смогут детальнее изучить различные концепции и технологии по развитию производственных систем. И что самое главное — обменяться опытом по применению и использованию обсуждаемых инструментов, — рассказывает организатор Клуба, управляющий партнёр КГ «Управленческая практика» Роман Казанцев.

— В процессе подготовки мероприятия мы провели опрос, чтобы определить наиболее значимые проблемы, с которыми сталкиваются коллеги на производстве. На его основании был составлен список актуальных вопросов, которые мы планируем рассматривать в рамках клуба. На первой встрече, например, мы обсудим пути и способы внедрения бережливого производства. Несмотря на то, что об этой концепции многие руководители и специалисты слышали или читали, далеко не все интересующиеся понимают, с чего начинать внедрение и как выстраивать данный процесс, — комментирует модератор Клуба, тренер-практик лин-лаборатории НГТУ НЭТИ «Фабрика процессов» Екатерина Королькова. — На клубе мы предоставим участникам возможность как познакомиться с инструментом и определить наиболее подходящий для себя способ внедрения, так и обменяться опытом и идеями с коллегами, если они уже внедряют у себя бережливое производство.

Мероприятие ориентировано на собственников, руководителей, специалистов-практиков и экспертов в области развития производственных систем.

Организаторы: консалтинговая группа «Управленческая практика».

Регистрация обязательна. Подробная информация по ссылке.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами

Популярное с сайта

SoftLine готова взять на себя три гостевых маршрута Новосибирска

17/09/2019, 19:30
Для автоматизации управления транспортными потоками в каждый из них необходимо вложить около 100 млн рублей.

Разработка IVoiceбудет распознавать азиатские языки

17/09/2019, 19:28
Стоимость этого инвестпроекта — около 3 млн долларов.

«Умные остановки» дополнят сервисом «Сурдофон»

17/09/2019, 18:57
В перспективе информационные блоки, включающие этот цифровой сервис, будут устанавливаться в общественных местах города.

Актуальный разговор

Потребности как непрофильные проекты

Все материалы
Новости

Дом на Республиканской: квартира к Новому году!

18/09/2019, 12:50

Количество обращений за услугами Росреестра растет

18/09/2019, 12:42

В регионе подписано соглашение о разработке и реализации концепции развития оказания онкологической медпомощи

18/09/2019, 11:31

«Технопром-2019» начал работу в Новосибирской области

18/09/2019, 10:33

Сноуборд на весь год

18/09/2019, 10:05

SoftLine готова взять на себя три гостевых маршрута Новосибирска

17/09/2019, 19:30

Разработка IVoiceбудет распознавать азиатские языки

17/09/2019, 19:28

«Умные остановки» дополнят сервисом «Сурдофон»

17/09/2019, 18:57

Сеть Kuzina разместила облигации

17/09/2019, 18:19

«Балтика-Новосибирск» запустила новые биологические очистные сооружения

17/09/2019, 17:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска