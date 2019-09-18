Как внедрять бережливое производство: «сверху» или «снизу»?

Участники и эксперты обсудят пути внедрения бережливого производства в организациях, а также способы вовлечения в этот процесс сотрудников.

Цель клуба — создание площадки для обмена опытом внедрения технологий эффективного производства. Формат регулярных встреч предполагает выступление приглашенных экспертов, решение кейсов, проведение мастер-классов и деловых игр, которые позволят участникам познакомиться с различными инструментами повышения производительности труда, организации и управления производственными системами.

— Четвёртый год подряд мы выступаем организационными партнёрами Сибирского производственного форума. Опыт его проведения показывает, насколько в Новосибирске востребована площадка для обмена мнениями, знаниями и технологиями в сфере производства. Стало понятно, что одного профильного мероприятия в год недостаточно, поэтому мы решили проводить регулярные тематические встречи в формате клуба. Благодаря сочетанию нескольких форм организации работы: экспертные обзоры, мастер-классы, деловые игры — участники Клуба смогут детальнее изучить различные концепции и технологии по развитию производственных систем. И что самое главное — обменяться опытом по применению и использованию обсуждаемых инструментов, — рассказывает организатор Клуба, управляющий партнёр КГ «Управленческая практика» Роман Казанцев. — В процессе подготовки мероприятия мы провели опрос, чтобы определить наиболее значимые проблемы, с которыми сталкиваются коллеги на производстве. На его основании был составлен список актуальных вопросов, которые мы планируем рассматривать в рамках клуба. На первой встрече, например, мы обсудим пути и способы внедрения бережливого производства. Несмотря на то, что об этой концепции многие руководители и специалисты слышали или читали, далеко не все интересующиеся понимают, с чего начинать внедрение и как выстраивать данный процесс, — комментирует модератор Клуба, тренер-практик лин-лаборатории НГТУ НЭТИ «Фабрика процессов» Екатерина Королькова. — На клубе мы предоставим участникам возможность как познакомиться с инструментом и определить наиболее подходящий для себя способ внедрения, так и обменяться опытом и идеями с коллегами, если они уже внедряют у себя бережливое производство.

Мероприятие ориентировано на собственников, руководителей, специалистов-практиков и экспертов в области развития производственных систем.

Организаторы: консалтинговая группа «Управленческая практика».

Регистрация обязательна. Подробная информация по ссылке.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами