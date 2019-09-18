В регионе подписано соглашение о разработке и реализации концепции развития оказания онкологической медпомощи

Губернатор Андрей Травников и председатель совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что подписание соглашения стало важным шагом на пути формирования в Новосибирской области комплексной системы оказания онкологической медицинской помощи.

Губернатор напомнил, что в прошлом году региональные власти определили две приоритетных задачи в сфере здравоохранения — это снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. «Очень своевременно были разработаны региональные программы: они стали основой нашего участия в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография», — отметил перед подписанием соглашения глава региона.

Согласно документу, предметом соглашения стало сотрудничество и взаимодействие сторон по вопросам реализации инвестпроектов и проектов ГЧП на территории Новосибирской области в сфере здравоохранения, в том числе в целях повышения качества оказания медицинской помощи в части профилактики, диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Стороны планируют разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на территории Новосибирской области. Ключевым элементом должно стать создание нового корпуса онкодиспасера, к проектированию которого в регионе и приступят в рамках заключенного соглашения.

— В этой работе важен и поиск частных партнеров, потому что такую масштабную программу невозможно реализовывать только за счет бюджетных средств. Мы достигли договорённости с «МедИнвестГрупп» о совместной реализации этой важной региональной программы, которая является частью большого национального проекта, — сообщил Андрей Травников.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области