Халатное отношение к проведению работ в охранных зонах ЛЭП приводит к авариям

Но и с наступлением осени статистика отключений электроснабжения, вызванных нарушением правил охраны электрических сетей, продолжает пополняться очередными инцидентами.

Причины порывов либо механических повреждений линий электропередачи, как правило, одни и те же – незаконные вырубки древесины и несанкционированные работы с применением различных видов техники в охранных зонах ЛЭП, а также различные воздействия механизмами, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях.

Только за последний месяц перечисленные выше нарушения охранных зон ЛЭП привели к нескольким крупным аварийным отключениям электроэнергии.

Так, в августе специалистам АО «РЭС» пришлось дважды устранять последствия падения деревьев, спиленных посторонними лицами вблизи высоковольтных воздушных линий электропередачи. В Черепановском районе Новосибирской области дерево, спиленное незадачливыми рубщиками леса, упало на провода воздушной линии (ВЛ) 110 кВ, что привело к аварийному отключению электроснабжения 23 населенных пунктов и десятков социально значимых объектов. Аналогичный инцидент произошел буквально через пару недель в Колыванском районе – на этот раз нарушители, спилившие дерево вблизи ВЛ 110 кВ, оставили без электричества 16 населенных пунктов района. Но, благодаря слаженной работе оперативно-выездных бригад филиалов АО «РЭС», электроснабжение потребителей было возобновлено в течение 1,5 часов.

Конец лета и начало осени было также ознаменовано чередой несанкционированных разрытий в охранных зонах кабельных линий электропередачи. В последних числах августа при ремонте водопровода экскаватор зацепил и порвал кабельную линию 10 киловольт в Дзержинском районе Новосибирска. И если в данном случае потребители не заметили перебоев электроснабжения благодаря автоматическому включению резерва, то из-за следующего повреждения кабельной линии, которое произошло в этот же день в Первомайском районе, около 1000 жителей района провели без электричества почти 3 часа. Причина всё та же – несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП. А уже 2 сентября, вновь в Дзержинском районе Новосибирска, при проведении несогласованных земляных работ был поврежден кабель 10 кВ, вследствие чего без света остались более 500 жителей района, в том числе медицинское учреждение и детский сад.

К сожалению, достаточно часто объекты электросетевого хозяйства повреждаются автотранспортом при ДТП. В первой декаде сентября грузовым автомобилем была сбита опора воздушной линии электропередачи 10кВ в р.п. Колывань, что привело к аварийному отключению электроэнергии в 7 населенных пунктах района и нескольких социально значимых объектах. Специалисты АО «РЭС» оперативно прибыли на место происшествия, но восстановить электроснабжение потребителей удалось только после выполнения ремонта элементов опоры ЛЭП, на что ушло около 3 часов.

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством в пределах охранных зон юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в АО «РЭС».

Помните, что порыв проводов воздушных линий либо механические повреждения кабеля приводят к аварийным отключениям потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. А, значит, последствия несанкционированных действий в охранных зонах ЛЭП касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области.

Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях немедленно сообщите о возникшей аварии по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции.

Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» и телефон доверия (383) 289-41-00 работают круглосуточно.

Фото предоставлено пресс-службой компании