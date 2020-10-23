Как восстановить организм после длительного употребления алкоголя

Обязательным условием для проведения вывода из запоя считается согласие самого пациента. Если алкоголик агрессивно настроен по отношению к медикам, без госпитализации в стационар просто не обойтись. Провести срочное выведение из запоя дома можно при отсутствии таких противопоказаний:

опасные хронические заболевания в анамнезе;

психические расстройства на фоне алкоголизма;

алкогольный делирий;

признаки острого отравления алкоголем и тяжелая форма интоксикации организма;

отказ больного от помощи врачей.

Если по приезду на вызов врач диагностирует одно из перечисленных состояний, будет рекомендована госпитализация в стационар. Частная клиника Скорая наркология предоставляет услуги транспортировки пациентов в центр. В остальных случаях вывод из запоя можно провести дома. Для купирования пьянства врачи используют традиционную инфузионную терапию – капельницы. Состав инъекций индивидуален, подбирается с учетом диагностированной клинической картины, возраста и состояния здоровья больного.

Почему вывод из запоя лучше проводить дома

Услуга срочный вывод из запоя на дому считается одной из популярных среди пациентов клиники Скорая наркология. Преимущества предложения очевидны для клиентов:

быстрый приезд мобильной бригады в течение одного часа;

анонимность;

высокая квалификация медиков;

отсутствие необходимости в госпитализации;

возможность вызывать нарколога на дом 24/7;

доступная стоимость.

Капельница от алкоголя улучшит самочувствие больного в течение кратчайшего срока. После отрезвления большинство пациентов способны адекватно воспринимать свое положение, поэтому соглашаются на дальнейшее комплексное лечение в стационаре. Услуга анонимна для всех пациентов частной наркологической клиники. Чтобы воспользваться услугой, позвоните по номеру телефона указанному на сайте narkolog-novosibirsk.ru

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