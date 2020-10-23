Сабвэй Россия пришел в Красноярск

В Красноярске открылся новый ресторан быстрого обслуживания Subway в формате Fresh Forward. Для Восточной Сибири это уже сорок четвертый ресторан сети, для владельца – Сергея Теряева данная локация стала восьмой, сообщили в пресс-службе компании.

Заведение открылось на одной из центральных улиц Красноярска, по адресу проспект Мира, 85.

— Сейчас на рынке стали появляться подходящие помещения, например, помещение для этого ресторана было найдено как раз в период введенных ограничений. Фаст-фуд, особенно сетевой, показал свою устойчивость к кризису, поэтому это достаточно выгодный сегмент для вложения. Мы ожидаем еще несколько открытий до конца года в регионе Сибирь и Дальний Восток, — говорит Марина Барышева, менеджер по развитию территории Сибирский ФО и Дальневосточный ФО Сабвэй Россия.

Фото предоставлено пресс-службой компании