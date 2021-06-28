Как выбрать Библию: издания с комментариями, разными переводами и форматами

В результате вы сможете выбрать книгу как для семейного чтения, так и для своих детей и на подарок. А купить христианские книги вы сможете в таких специализированных магазинах христианской литературы, как visson.net. Желаем вам удачного выбора!

Библии с комментариями

Если вы только начинаете знакомиться с Библией, поначалу вам может быть непросто понять весь смысл библейских текстов. Более того: понимание текста может напрямую зависеть от перевода. О переводах мы расскажем немного дальше. И чтобы вам не приходилось каждый раз обращаться к вспомогательной литературе (христианским энциклопедиям, справочникам, атласам), вы можете отдать предпочтение изданию с комментариями.

Библия с комментариями – это издание, которое подойдет не только людям, которые начинают знакомиться с этой книгой, но и тем, кто хочет углубиться в ее изучение. А в дополнение вы всегда сможете купить энциклопедию, если у вас будет такое желание.

Переводы

В магазинах вы сможете купить Библии с комментариями с разными переводами:

Современный;

Синодальный;

Еврейский;

Английский;

Церковнославянский и др.

Очень популярны Синодальные Библии с комментариями, но для «новичков» более простым в плане понимания будет современный перевод. Также на полках книжных магазинов вы найдете издания на 2-х языках, где тексты написаны параллельно – например, иврит и современный русский перевод или англо-русский текст.

Форматы

Есть книги разного формата – большого, среднего и маленького. Книги маленького формата очень удобно брать с собой в дорогу, если вы едете путешествовать. Книги среднего и большого формата лучше подойдут для домашнего чтения. Большой формат удобен, если книга предназначается для чтения в кругу семьи или для старших людей. Такой формат замечательно подойдет и на подарок.

Шрифты

Крупные шрифты более удобны в прочтении. Они хорошо подходят для людей с плохим зрением, а также для людей старшего возраста. Есть издания с мелким и средним шрифтом. В данном случае вы сами сможете выбрать, какой шрифт вам будет удобнее читать.

Подарочные издания

В современных магазинах вы сможете подобрать подарочную Библию с комментариями, издание в кожаной обложке или обложке из искусственной кожи. Все подарочные издания смотрятся очень солидно и подойдут на юбилей, день рождения, крестины, в качестве подарка Рождество и другие праздники. Есть и замечательные издания для детей с красочными картинками и адаптированным текстом.